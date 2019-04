Stiri pe aceeasi tema

- Felicitari echipei care a reprezentat cu mandrie Școala Gimnaziala Racovița la Olimpiada de "Meșteșuguri Artistice Tradiționale", faza județeana, Sibiu, editia a XXIV-a, 26-28 martie 2019. Read More...

- In seara asta, musai la teatru ! Inceput in urma cu aproape trei saptamani la Arad, amplul turneu național „Manifest pentru dialog” organizat de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu cu susținerea BRD - Groupe Societe Generale se incheie joi seara la Sibiu, cu o ultima reprezentație in cadrul ediției…

- DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA SIBIU informeaza ca in cursul zilei de 13 februarie, au fost trimise la Institutul Cantacuzino din București 4 probe biologice (fragmente de plaman) prelevate de la 4 cazuri suspecte de gripa, soldate cu deces, pentru precizare de diagnostic. Read More...

- First Job School organizeaza in data de 18 februarie 2019, intre orele 09.00-18.00 TARGUL LOCURILOR DE MUNCA la Hotel Ramada din Sibiu. La eveniment vor fi prezente peste 20 de companii ce pun la dispozitia persoanelor interesate de gasirea unui loc de munca o gama varianta de locuri de munca, cu salarii…

- •La marele eveniment organizat de instructorul valcean de dans Marian Dura se preconizeaza ca vor fi prezente 1000 de persoane! Timp de trei zile, instructori de top, de pe doua continente, vor preda lecții de dansuri latino! In luna martie 2019, in Ramnicu Valcea, va fi inaugurat unul din cele moderne…

- REVIN CU GANDURI MARI: Pauza de iarna a luat sfarșit, iar handbaliștii sibieni revin marți pe teren. „Urșii” de la HC Sibiu debuteaza in partea a doua a campionatului cu un joc in deplasare, pe terenul celor de la AHC Potaissa Turda. Read More...

- SUCCES! Neostenit, vivace si... inspirat, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta luni, 4 februarie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, spectacolul „Perfect compus”, scris și regizat de Alexandra Badea, una dintre cele mai importante voci regizorale și artistice ale Franței,…

- „Imi face mare placere sa readuc cursul de ebraica, pentru incepatori, in lumea "reala" (din online), de data asta in Sibiu! Timp de trei luni - 12 lectii - vom trece cu rabdare si hotarare prin toate literele alfabetului ebraic, care - chiar asa ciudate si greu de invatat, cum par - vor deveni tot…