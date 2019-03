Eveniment straniu. Crematoriu distrus de un incendiu dar cadavrele neatinse

Un incendiu care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi la un crematoriu dintr-un oras din sudul Germaniei, situat la aproximativ 175 de kilometri sud-est de Frankfurt, a provocat daune importante cladirii, dar cele 20 de corpuri care se aflau in interior au ramas intacte, relateaza Associated Press.

Agentia germana de stiri dpa a informat joi ca ancheta deschisa in urma incendiului de peste noapte din Schwaebisch Hall, se afla inca in desfasurare.

DPA a citat politia regionala, care a anuntat ca cele 20 de cadavre care se gaseau in incinta au fost in mare masura neatinse…