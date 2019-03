Eveniment şocant– tâlharul din Iaşi. De ce să nu faci asta niciodată Un barbat din Iasi, de 34 de ani, a inscenat ca a fost talharit intr-o scara de bloc, de frica sotiei, dupa ce a pierdut tot salariul la pacanele. Acum este cercetat de politisti, transformandu-se din victima in infractor. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere cum a inscenat totul, un aspect total omis de barbat. Si-a aruncat pe jos portofelul gol, s-a intins linistit pe jos si a sunat-o pe sotie sa-i povesteasca teribila intamplare si sa sune la 112: un necunoscut l-a agresat si i-a furat toti banii. Iti spui: ,,Dar ce, nu pot eu sa castig?” Oamenii intotdeauna,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

