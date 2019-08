Eveniment rutier in Mangalia, in zona hergheliei

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a petrecut miercuri seara, 14 august, pe DN 6, in afara localitatii Jupa din Caraș Severin. Au fost implicate patru autovehicule si noua persoane. La fata locului s-au deplasat doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean, un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de…

- Seara trecuta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la un accident rutier produs la intrare in localitatea Mereni, dinspre Topraisar, judetul Constanta. In urma evenimentului rutier in care au fost implicate un autoturism si o caruta, au rezultat…

- Un accident rutier grav a avut loc, astazi, in Constanta, in care au fost implicate trei autovehicule, printre care si o autospeciala ce apartine Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.

- Un taximetrist si o pasagera pe care acesta o transporta au fost raniti, in urma unui accident rutier petrecut luni dupa-amiaza, in municipiul Constanta, in care a fost implicata si o ambulanta aflata in misiune, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Autospeciala,…

- In localitatea Crucea, judetul Constanta, a avut loc in urma cu cateva momente, un accident rutier in care au fost implicate 2 victime.La fata locului, s a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanta Constanta.Revenim cu detalii. ...

- Cadrele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta intervin de urgenta la un accident rutier in localitatea Istria. Din primele informatii victima este o femeie insarcinata, aflata in stare de inconstienta. De precizat este ca victima era pieton. ...

- Un accident rutier a avut loc in comuna aradeana Zerind, pe șoseaua Arad-Oradea cand un autoturism a intrat sub un TIR. In urma impactului, o persoana a ramas incarcerata. „Intervine un echipaj descarcerare și o ambulanța SMURD al Garzii nr.2 Ch Criș și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Un barbat caruia i s-a facut rau la volan suferind un stop cardio-respirator a provocat, luni, un accident de circulatie in lant, in municipiul Barlad. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, conducatorul auto a lovit un autoturism, care…