Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment șocant petrecut in timpul unui meci de fotbal. Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea. Meciul a avut loc in liga a treia croata, relateaza presa internationala.

- „DIN TOATE COLȚURILE LUMII SPIRITUALE” este numele unei serii de concerte vocal-instrumentale organizate in Biserica Evanghelica din Criț, județul Brașov, in Saptamana Patimilor la catolici și protestanți in perioada 28 martie – 1 aprilie 2018. Proiectul este organizat de Asociația Cultura Viva Sighișoara…

- Miercuri, 21 martie 2018, de la ora 11, la Biblioteca Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Carei, a avut loc o intalnire cu elevii acestei instituții școlare, in care reprezentanții Direcției de Cultura Carei, Bogdan Georgescu și Adrian Ștefanuți, le-au prezentat tinerilor biografiile a trei personalitați,…

- Miercuri, 21 martie, incepand cu ora 18.00, la demisolul Ankora Mall din Satu Mare va avea evenimentul: „Nascut pentru dependenta?”. La acest eveniment sunt invitati lideri a mai multor centre de reabilitare crestine din SUA, printre care Johnny Brici presedinte God Will Provide, AZ, SUA. In contextul…

- La 100 de ani de Romania, ne propunem sa reaprindem flacara speranței intr-un maine mai bun prin tot ceea ce unește și definește spiritualitatea autentica și tradiția acestui popor. In anul Centenar, la Alba Iulia, Cealalta Capitala a Romaniei propunem un indemn național și regional pentru celebrarea…

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Vestea ca fermecatorul Enrique Iglesias și iubita lui, fosta tenismena Anna Kournikova, au devenit parinți a luat prin surprindere ziarele din întreaga lume. Gemenii pe nume Nicholas și Lucy s-au nascut în decembrie 2017, la Miami.

- La Școala Gimnaziala Daia Romana, venirea primaverii a fost sarbatorita printr-un eveniment dedicat femeii, organizat din inima printr-un program special. O manifestare sensibila, prilej de socializare și bucurie pentru intreaga comunitate, care intotdeauna s-a dovedit mai unita și mai puternica atunci…

- Cantareata si actrita Jennifer Lopez, dar si supermodel Gisele Bundchen au ales sa dea jos kilogramele acumulate in timpul sarcinii prin dieta Dukan. Dar tu stii daca e potrivita sau nu pentru tine sau imedat dupa nastere? Iata ce presupune aceasta dieta, cum actioneaza si ce dezavantaje are. Dieta…

- Concursul spectacol a ajuns la cea de a patra editie si invita toate brasovencele la Preselectiile din 31 martie, ce vor avea loc la un hotel din oras. Pot participa fetele necasatorite, cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani, care vor avea posibilitatea de a se afirma si de a incepe o cariera…

- Deși poate fi surprinzator pentru unii, nu numai in relațile de dragoste exista o compatibilitate. Fiecare zodie rezoneaza mai bine cu alte cateva semne zodiacale, in funcție de apartenența zodiacala.

- Un eveniment dedicat libertații de exprimare de la King’s College din Londra a fost intrerupt, marți,dupa ce mai mulți manifestanți mascați și imbracați in negru au intrat in sala in care se desfașura discuția. Protestatarii au afișat un steag al mișcarii Antifa in mijlocul salii de curs in care se…

- Feli si Smiley au fost prezenti, recent, la un eveniment muzical unde au interpretat mai multe piese impreuna. Dupa ce au fost prezenti la eveniment, cantareata a postat pe contul sau de instagram o fotografie care a starnit interesul fanilor.

- Cu toate acestea, familia este una foarte bine intentionata. Dupa cum am vazut eu implicarea familiei, lucrurile vor fi facute bine, se intereseaza constant si familia, si fetita de copilul care este aici. In general, familia refuza sa sprijine aceste fetite, dar aici nu a fost cazul. Copilul care se…

- Cu doar câteva zile înaintea celui mai așteptat eveniment al lunii martie, pregatirile pentru Balul Operei 2018 sunt în plina desfașurare și promit surprize excepționale. Sâmbata, 3 martie 2018, de la ora 19:00, clujenii sunt invitații Operei Naționale Române…

- Un eveniment incarcat de emoții a avut loc zilele trecute la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” din Onești: la biblioteca acestui colegiu a fost sarbatorit, la implinirea varstei de 79 ani, cunoscutul poet și om de cultura Constantin Th. Ciobanu. Acest eveniment s-a desfașurat la inițiativa și cu…

- CONVOCAT… Echipa de fotbal U18 a Romaniei are, incepand de ieri, un nou antrenor secund. Este vorba despre vasluianul Daniel Florea. Acesta va face parte din staff-ul lui Florin Bratu, principalul primei reprezentative U18. Nascut in 1975 la Vaslui, Daniel Florea nu a apucat sa joace pentru echipa locala.…

- Primavara din calendar vine la Timișoara cu un concert al unui artist pe care romanii vor sa-l asculte inainte de Craciun. Ștefan Hrușca ii așteapta pe cei care iubesc folkul la un spectacol-eveniment.

- Viorel Nicolovici, in varsta de 43 de ani, din orasul Rovinari, judetul Gorj, care a fost oprit in trafic de politistii rutieri in timp ce se afla la volanul unei masini cu numarul de inmatriculare „vn 01 suveran“, este cercetat penal pentru comiterea a doua infractiuni.

- S-a nascut in anul Marii Uniri si a implinit 100 de ani chiar in Anul Centenarului! Vorbim despre domnul Ioan Lala, veteran de razboi pentru care ziua de 17 februarie ... The post Aniversare emotionanta. S-a nascut in anul Marii Uniri si a implinit 100 de ani in Anul Centenarului! appeared first on…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri „Tara Fagarasului” organizeaza in data de 17 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, a cincea editie a „Balului Vienez”. Invitații din acest an sunt orchestra Imperial Kronstadt și soprana Monica Opra. „Poate ca valsul nu a fost inventat la Viena, dar…

- Miercuri, 14 februarie 2018, de la ora 11.00, in Sala Operei, in cadrul Festivalului W.A. Mozart 2018, copiii sunt invitati la un spectacol dedicat lor: „Degetica” – balet pe muzica de W.A. Mozart, dupa binecunoscuta poveste a lui H.Ch. Andersen. Regia si coregrafia spectacolului sunt semnate…

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- ”Ediție Speciala”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Malaele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internaționala a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele, un foarte bun regizor și…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- Cei mai buni carnați din Banat, preparați in casa, au fost degustați, iar apoi premiați, astazi, in cadrul unui eveniment organizat de peste 40 de ani in regiune, la inceput doar pentru comunitatea germana. 20 de feluri de carnați preparați de gospodari din Banat au fost inscriși in cadrul concursului…

- Primul pui de leu alb nascut in captivitate in Mexic este pe punctul de a implini trei luni, desi in primele zile de viata probabilitatile sale de supravietuire erau "minime". Puiul are o stare de sanatate buna si a fost supranumit "puiul miracol", relateaza EFE. Perechea de lei albi de…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna "albastra". In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi "Super Luna…

- Un nou nascut aflat in stare foarte grava a fost transferat azi, 26 ianuarie, cu elicopter SMURD la o clinica din Timișoara. Medicii satmareni au decis ca bebelușul sa fie dus la o clinica de specialitate. Elicopterul a sosit la Spitalul Județean Satu Mare azi dupa-amiaza. Vom reveni cu detali.

- Neagu Djuvara a fost unul dintre cei mai respectați și cunoscuți istorici ai Romaniei. A fost istoric, romancier, filozof și diplomat. Neagu Djuvara a fost prezent in ultimii ani in spațiul public criticand deopotriva intreaga clasa politica romaneasca și ținand stindardul nevoii de schimbare a mentalitații…

- Nu mai putin de cinci sute de buzoieni si-au dat intalnire, astazi, la manifestarile dedicate zilei de 24 ianuarie, organizate in curtea Muzeului Judetean. Consiliul Județean Buzau impreuna cu Muzeul Județean, Teatrul George Ciprian, Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau, Divizia 2 Infanterie ”Getica”…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Madalina Dobrovolschi este in culmea fericirii. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a devenit mamica in cursul zilei de joi. Fosta jurnalista a nascut o fetita, care va purta numele de Matilda. Tanara este in culmea fericirii si a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Doar 100 de locuri sunt disponibile pentru eveniment. La aceste cursuri predau, printre alții, judecatorul Cristi Danileț și protestatarul Florin Badița. [citeste si] "Daca iți dorești sa fii unul dintre cei 100 de tineri pentru Romania viitoare, poți invața instrumentele de rezistența…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, dupa ce s-au impus cu 6-4, 6-3 in fata argentinienilor Guillermo Duran/Andres Molteni. …

- Caz șocant la Slobozia. O tanara de 29 de ani a nascut, prematur, o fetița de 1700 de grame, dupa ce a fugit din Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Mai mult, mama a fost transferata la Spitalul de Boli Infecțioase «Matei Balș» din București, fiind diagnosticata cu rujeola. Copila se afla sub supraveghere…

- Muzeul Municipal Curtea de Arges are placerea sa anunte organizarea unui triplu eveniment luni, zi deosebit de importanta in istoria si literatura poporului roman. Astfel, pentru a marca cei 168 de ani de la ...

- Ioana Maria Moldovan a nascut un baiețel perfect sanatos. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, alaturi de Marian Galeș, iar aseara, la miezul nopții, cei doi au devenit pentru prima oara parinți. Micutul Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg la…

- Vaidas Kariniauskas va fi noul jucator al CSM CSU Oradea. Baschetbalistul originar din Lituania va semna un contract cu valabilitate pentru actualul sezon competițional. Cele doua parți au un acord de principiu, urmand ca actele sa fie parafate in momentul ajungerii jucatorului la Oradea, informeaza…

- F64 continua proiectul „Fotografia - pasiune și meserie“ cu o noua poveste ce are în centru pasiunea pentru aceasta arta. De data aceasta, este vorba de Matei Moroldo, consultant în cadrul departamentului Consignație al F64. Prima întâlnire cu fotografia a avut-o…

- Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in cazul tinerei de 19 ani din Anenii Noi care ar fi nascut singura intr-o toaleta din Institutul Mamei și Copilului din capitala. Oamenii legii au inițiat o cauza penala pentru neglijența și urmeaza sa investigheze cazul. Ieri, mai mulți angajați de…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…

- Un pui de leu nascut in captivitate, rasfatatul Gradinii Zoologice din Craiova, are nevoie de un nume. Din acest motiv, regia de profil a lansat pe pagina de socializare un concurs pentru a-i alege un nume cat mai potrivit. (VEZI SI: VIDEO. Cat de mult a crescut puiul de leu de la Zoo Craiova, pe care…

- Adhiambo Rose, cunoscuta drept „mulatra lui Mazare”, a devenit mamica chiar la inceput de an. Adhiambo Rose este o tanara care s-a facut remarcata in urma cu ani grație relației pe care a avut-o cu Radu Mazare, cel care a fugit din țara inaintea sarbatorilor de iarna și vrea sa ceara azil politic in…

- Brasovenii si turisti sunt invitați si anul acesta la Revelionul din Piata Sfatului, sa se bucure de concerte si de focul de artificii. In noaptea dintre ani, invitații de marca ce vor concerta in Piata Sfatului sunt trupa Compact B și Ellie White, in deschiderea acestora urmand sa fie…

- Anul 2017 a fost un an in care barza nu prea a avut timp de odihna și aproape ca nu a trecut luna fara sa nu fie chemata la datorie. Ca drept dovada, foarte multe dintre vedetele autohtone au devenit mamici. Iata, in continuare, ce vedete au nascut in 2017 și ce nume ingenioase au ales pentru copiii…