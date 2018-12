Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca esti element de Pamant, de Apa, de Aer sau de Foc, te poti indrepta pe un drum viitor la care nici nu te-ai fi gandit, iar acesta iti poate da indicii valoroase in acest sens ! Inca din vremuri antice, astrologia vestica s-a bazat si construit in jurul celor 4 elemente – Pamant, Apa,…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat, marti, ca pregateste sase transferuri pentru perioada de mercato din iarna: doi fundasi centrali, dintre care unul se va alege dintre Alex Pascanu (Leicester) si Iulian Cristea (Gaz Metan), doi mijlocasi centrali si doi atacanti care sa concureze cu Florinel Coman,…

- Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul este un animal nocturn, deci el lucreaza sub lumina puternica a Lunii…

- Exista o putere de netagaduit a acestei lunatii dar si multe simboluri asociate cu ea, de la varcolaci pana la valuri fine ce separa lumile. Multi specialisti medicali pretind ca au mult mai multe cazuri la urgente in perioada haosului energetic generat de Luna plina. Luna plina este imbibata…

- Iarna isi intra in drepturi, iar frigul patrunzator ne va da batai de cap. Sambata, vremea va fi mai rece decat normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros si local vor fi precipitatii slabe in zona de munte, in regiunile estice si pe arii restranse in cele centrale. La munte va ninge, iar in rest…

- Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre lucrurile de neimaginat pe care aceasta planeta imprevizibila le aduce ori de cate ori intra in scena. Este…

- Toamna inca ne rasfata cu temperaturi foarte ridicate, insa zilele friguroase nu se mai lasa prea mult asteptate, iar corpul nostru are nevoie de pregatire speciala ca sa se adapteze cu brio la perioada rece care va urma. Ba mai mult, corpul nostru va fi supus la tot felul de viroze si raceli astfel…

- Președintele lui Poli Iași, Adrian Ambrosie, a anunțat ca jucatorii din lot vor fi evaluați in meciurile ramase pana la sfarșitul anului, iar la cei care nu corespund așteptarilor se va renunța in ianuarie. Incepand cu duelul de vineri, contra CFR-ului, jucatorii lui Poli intra in "sesiunea de iarna".…