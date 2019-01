Eveniment naval pe Dunare. Ambarcatiune cu chila in sus

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati, miercuri, sa intervina pentru cautarea unei persoane cazute in Dunare, de pe o barja, in zona Cernavoda. La fata locului s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului Cernavoda cu o barca, scafandri ISU si echipaje ale Garzii de Coasta, care efectueaza cautarile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in zona Cernavoda. Din primele informatii o persoana a cazut in Dunare de pe o barja la km 298. ...

- Capitania Zonala Giurgiu a raportat un eveniment naval conform caruia "in data de 15.12.2018 19.30 T M Matrico incarcat cu 2171,414 to motorina a atins uscatul la kmf 589 500 mal drept si a esuat in afara senalului navigabil".Potrivit infornatiilor noastre tancul are o lungime totala de 125 de metri,…

- Ieri. Capitania Zonala Giurgiu a raportat producerea unui incident naval.Astfel, se arata in comunicat, slepul motor fluvial autoprpoulsat Sveti Ilia, care impingea Barja Wanja, au esuat la Km546 Fluvial, pe malul stang al Dunarii, in afara senalului navigabil.Barja Wanja era incarcata cu 1645 tone…

- In jocurile din grupa de calificare la Euro 2019, „tricolorii” Under 21, porecliti manjii, condusi de Dan Oprescu, si-au zobit sperantele, nereusind sa-i infranga, marti, 14 noiembrie, pe vecinii de peste Dunare, obtinand cu greu doar un scor egal, 1-1. Sigur ca o remiza nu inseamna un meci pierdut,…

- Apele s au retras atat de mult in judetul Calarasi incat bratul Borcea poate fi traversat la pas de localnici, scrie Observator TV.Sunt imagini cum nu s au mai vazut.Acolo unde in urma cu sase luni apa masura mai bine de trei patru metri adancime, astazi bancurile de nisip au scos la suprafata epave…

- Un barbat de 50 de ani din Sulina a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce barca in care se afla pe Dunare, impreuna cu o alta persoana, s-a izbit de o barja și s-a scufundat, conform Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Delta" Tulcea, pompierii…

- Marti noapte în jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situații de Urgența &"DELTA&" Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru cautarea unei persoane disparute în zona milei 18 a brațului Sulina.