- Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede inființarea Autoritații Vamale Romane, ca instituție de specialitate a administraþiei publice centrale in domeniul vamal, cu personalitate juridica. Scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamala…

- La Garana, in județul Caraș Severin, a avut loc concursul “Polițistul bucatar”. In competiție s-au inscris polițiști din Romania și Serbia, iar juriul a avut o misiune grea. The post Cei mai buni bucatari dintre polițiști, concurs inedit la Garana appeared first on Renasterea banateana .

- O noua editie a concursului "Politistul bucatar" a debutat, sambata, pe platoul din Poiana Lupului, participantii fiind echipe de bucatari din randul politistilor romani si sarbi. "Cele zece echipe inscrise, venite din Timis, Arad, Caras-Severin si Vrset - Serbia, vor pregati pe timpul celor sase ore…

- FIJET a acordat trofeul “Marul de Aur” orasului Oradea, in cursul unei ceremonii organizate in cetatea medievala. In Sala cu grifoni, animale inaripate din mitologie greaca, președintele Federatiei Internationale a Jurnalistilor si Scriitorilor de Turism, Tijani Haddad, a oferit trofeul directorului…

- Trei barbați care au incercat sa treaca ilegal granița, dinspre Serbia, inspre Romania, au ajuns pe mainile polițiștilor de frontiera. Migranții ilegali au fost prinși in Timiș, in apropiere de localitatea de frontiera Beba Veche, ce se afla la limita dintre Romania, Serbia și Ungaria. Barbații au fost…

- Un albanez care a incercat sa intre ilegal in Romania, venind dinspre Serbia, a fost depistat in Timiș, de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare. Barbatul se deplasa pe jos, pe camp, fiind observat la aproximativ 50 de metri de linia de frontiera. Individul a fost…

- Cea de-a doua ediție a Embargo Fest, eveniment care se va desfașura in perioada 16 – 19 mai la Dudeștii Vechi in județul Timiș, e gata de start. In cadrul acestui festival vor evolua in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria, iar alaturi de concerte, vor exista…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița (Caraș Severin) au depistat doi cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Un alt cetațean albanez a fost depistat de oamenii legii din cadrul Sectorului Politiei…