Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop weekend 4-6 ianuarie 2019: primul weekend 2019, prima eclipsa de Soare 2019 sub Luna Noua in Capricorn! Ce MESAJ iti aduce ECLIPSA? Horoscop weekend.Iata horoscopul de weekend 4-6 ianuarie 2019 ; este primul weekend 2019, sunt primele zile dintr-un an important, un an de punte ce…

- Acum, in decembrie 2018, Luna plina in Rac are loc o data cu solstitiul de iarna, deci exista o semnificatie puternica pe care trebuie sa o stim ! Desi Luna plina de decembrie, supranumita si SuperLuna plina, va fi vizibila in noaptea solstitiului vineri 21 decembrie, Luna plina este declarata oficiala…

- Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul este un animal nocturn, deci el lucreaza sub lumina puternica a Lunii…

- Intotdeauna o Luna plina este purtatoarea unui mesaj special pentru oameni. O Luna plina este imbibata de semnificatii in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali…

- S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare; Jupiter si-a facut deja debutul ceresc in aventurosul Sagetator pe care il si patroneaza; rebelul Uranus retrograd s-a reintors in Berbec pentru o vreme; Mercur va intra si el retrograd in Sagetator. Ca si cum…

- Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre lucrurile de neimaginat pe care aceasta planeta imprevizibila le aduce ori de cate ori intra in scena. Este…

- Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina. Lunile pline au mereu un fel de intensitate…