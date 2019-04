EVENIMENT FILANTROPIC: Sibiul susține Vâlcea! In cadrul ediției din 1 iunie 2019, Grupul de inițiativa pentru Fundația Comunitara Valcea beneficiaza de sprijinul Fundației Comunitare Sibiu, inițiatorii evenimentului, care au inclus cauza inființarii Fundației Comunitare Valcea printre cele 40 de proiecte participante la Maratonul Internațional Sibiu, cel mai mare eveniment filantropic din țara. “Ideea competitiei a aparut acum 7 ani, cand initiatorii erau un grup ca si noi, cu o idee generoasa despre o comunitate mai buna. In octombrie 2012, Semimaratonul a sprijinit inființarea Fundației Comunitare Sibiu, si de atunci, in fiecare an, sprijina… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

