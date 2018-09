Stiri pe aceeasi tema

- O beluga observata marti inotand in raul Tamisa, la mica distanta de Londra, a fost vazuta din nou a doua zi, un eveniment pe care ecologistii il considera ''uimitor de rar'', relateaza miercuri Press Association. Animalul acvatic rar, cunoscut si sub numele de delfin alb,…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc de locuințe din nord-vestul Londrei, iar circa 50 de persoane au fost evacuate de teama unei posibile prabușiri a acoperișului, informeaza Press Association.

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,

- Dupa Sloane Stephens, eliminata azi de Donna Vekici, turneul de la Wimbledon a mai ramas fara una dintre marile favorite. Ucraineanca Elina Svitolina, favorita 5 la Londra, a fost eliminata in aceasta seara de nemțoaica Tatjana Maria (57 WTA), care s-a impus in trei seturi, scor 7-6 (3), 4-6, 6-1. Tatjana…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitați de salvare și 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC, potrivit Mediafax.Brigada de Pompieri din Londra a anunțat ca au fost alertați de faptul ca…

- Simona Halep si-a invitat fanii la un eveniment organizat de WTA in Londra, "Tennis on the Thames" ("Tenis pe Tamisa"), acolo unde unele dintre cele mai importante tenismene au defilat pe covorul mov si s-au intalnit cu fanii. "Abia astept evenimentul Tennis on the Thames de azi. Daca sunteti…