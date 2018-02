Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit, veștile bune incep sa soseasca și in familia indragitului artist Michael Buble. Dupa ce acesta a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca fiul sau cel mare, diagnosticat cu cancer la ficat, se afla in proces de recuperare, Michael Buble și soția sa, Luisana Lopilato, actrița de telenovele…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- „Ea se realizeaza dupa o procedura standard bine stabilita si este o masura activa de combatere a somajului, care asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca,…

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta. Charlotte Guy, o tanara in varsta de 17 ani si-a pus capat zilelor, dupa ce a trimis din greseala un…

- Cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, Primarul General, Gabriela Firea, a oferit astazi, 23 de ianuarie, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Muzeul de Arta Populara "Dr. Nicolae Minovici", diplome de excelenta si distinctii pentru patru veterani de razboi, care anul acesta vor implini…

- Intre 26 și 28 ianuarie, parinții și ticpiticii lor, de la bebeluși la preșcolari, sunt invitați sa exploreze universul plin de mirare și sens al teatrului care nu ține cont de varsta, ci de curiozitate. Cea de-a IV-a ediție TIC PITIC – Zilele Small size aduce astfel in atenția publicului trei dintre…

- 4 echipe ale Centrulului Alexandru Proca pentru Initierea Tinerilor in Cercetarea Stiintifica din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA s-au calificat sa participe la concursurile internationale de proiecte de cercetare Intel ISEF (SUA) si I-FEST (TUNISIA).…

- Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si cea de identificare a cadavrelor si persoanelor cu identitate necunoscuta, respectiv cea de clarificare a situatiei persoanelor disparute. Saptamana…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri ca Municipiul Bucuresti sa se asocieze cu localitati din judetul Ilfov in vederea constituirii unei asociatii al carei scop este gestionarea in comun a serviciului de salubrizare, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. La data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Miercuri, 17 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor…

- Serviciile municipale de profil ale Primariei Chișinau vor elabora, în termen de trei luni, un plan de acțiuni pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitați în spațiile publice din oraș. O dispoziție în acest sens a fost semnata de Silvia Radu, primar…

- PMB, amenzi dupa prima ninsoare din București in 2018. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare prin care anunta ca pana miercuri seara (17 ianuarie) se va abate asupra Romaniei un val de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploie, care va favoriza formarea poleiului,…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Comunicam persoanelor incadrate in categoriile mai sus mentionate si care beneficiaza de gratuitate la transportul in comun ca se continua eliberarea abonamentelor pentru anul 2018. Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul…

- Organizatia municipala Constanta a Femeilor Liberale impreuna cu Organizatia Persoanelor de Varsta a Treia din PNL Constanta au evocat personalitatea si opera poetului national Mihai Eminescu, la 168 de ani de la nasterea acestuia.Alaturi de femeile liberale constantene, la eveniment au participat profesorul…

- In luna noiembrie 2017 numarul nasterilor si numarul deceselor a scazut fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  Numarul casatoriilor a scazut semnificativ, iar numarul divorturilor a scazut usor in luna noiembrie 2017 fata de luna octombrie…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța le reamintește pensionarilor cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanelor in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri și persoanelor in varsta de peste 70 de ani (beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 / 29.08.2017) ca permisele de calatorie gratuite…

- Locuitorii Sectorului 1 iși pot reinnoi, incepand de luni, 08 ianuarie 2018, contractele de inchiriere a locurilor de parcare de reședința. Pana la sfarșitul lunii martie, cetațenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4,…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 165 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor…

- „Chiar si atunci cand protagonistii sunt trecuti si de cea de a doua tinerete, dragostea poate fi la fel de patimasa, romantica, dureroasa si efervescenta ca in adolescenta. Atata doar ca expresia ei, care nu mai consta in serenade si buchete de flori, plimbari poetice si dedicatii in versuri, intalniri…

- Fortele Navale Romane vor incepe activitatile planificate pentru anul 2018, prin participarea marinarilor militari la ceremoniile religioase prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului, sambata, 6 ianuarie, in Braila si Constanta. La Constanta, incepand cu ora 10.00, peste 100 de militari ai Fortelor…

- Joi, 28 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, in urma caruia a fost identificata si ridicata cantitatea…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Mihai Bendeac l-a facut de rusine in fata lumii internautilor, Marius Niculae i-a lasat un comentariu la postare. Si, cand a realizat ca a facut o gafa cu cele scrise, fostul fotbalist, care a jucat la Dinamo, a sters imediat mesajul pe care il scrisese. Chiar si asa,…

- Mihai Bendeac a impartasit fanilor sai ce experienta a trait zilele trecute in parcarea unui mall. El a povestit intr-un mesaj facut public ca un fost sportiv care a jucat la echipa Dinamo a parcat fara sa-i pese pe unul dintre locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult, paznicii centrului…

- Vineri, 21 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov (D.A.M.B.J.I.), sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in urma unor activitati procedurale au retinut in…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat joi, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele firmei japoneze Itochu Corporation, Hiroyuki Tsubai, un Memorandum de Ințelegere privind crearea unui parteneriat cu scopul modernizarii Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET)…

- In perioada sarbatorilor de iarna, centrul comercial Liberty Center isi asteapta vizitatorii dupa un program special, detaliat mai jos: 24 Decembrie 2017 Magazine: 10:00 – 20:00 Carrefour Market: 09:00 – 20:00 Food court si zone de distractie: 10:00 – 21:00 Happy Cinema: 10:00 – 21:00 Happy Gym: 08:00…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Planul de actiuni privind implementarea principiului îmbatrânirii active pentru anii 2018-2021. Realizarea masurilor propuse va contribui la integrarea persoanelor în etate în viata sociala, economica si culturala, inclusiv prin implicarea…

- Politistii din Constanta, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un cetatean turc, dat in urmarire internationala de autoritatile din Germania, pentru trafic de migranti. La data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de…

- Duminica, 17 decembrie 2017, peste 80 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul 'National Arena' din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele F.C.S.B.…

- Primul caz de gripa a fost confirmat prin analize de laborator. La nivel național, au fost inregistrate, in prima saptamana a acestei luni, 82.341 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu aproape 37 la suta mai multe fața de perioada precedenta. In județul Timiș au fost raportate 1.512 viroze respiratorii,…

- Primaria Capitalei ar putea decide la urmatoare sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care este programata pentru saptamana urmatoare, achizitionarea a 42 de autobuze electrice, dintr-un lot de 100 de astfel de vehicule. Potrivit proiectului de hotarare ce se…

- Bucurestenii din sectorul 6 al Capitalei au la dispozitie, de marti, un centru medical ambulatoriu, „Sfantul Nectarie”, care se adreseaza indeosebi persoanelor nevoiase si care sunt deja inregistrate in programele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 (DGASPC).

- Metrorex și RATB au reluat discuțiile privind emiterea și vanzare biletului unic, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor. Acordul de principiu privind oferta tarifara integrata pentru sistemul de transport public din Municipiul București a fost…

- Ghicește varsta 2017. Catalin Moroșanu, Marian Dragulescu și Florin Raducioiu se vor afla in postura de concurenți și vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta persoanelor care vor aparea in fața lor. Totul pentru o cauza nobila, caci banii pe care ii vor caștiga ii vor dona copiilor dintr-un…

- Cu ocazia Zilei mondiale a persoanelor cu dizabilitati, marcata in fiecare an in data de 3 decembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj a onorat invitatia Centrului de recuperare a persoanelor cu dizabilitati din Targu-Jiu, pentru a prezenta atat copiilor, ...

- „Tariful de participare pentru comercializarea produselor specifice si a suvenirurilor cu ocazia sarbatorlor traditionale romanesti, pe raza Municipiului Bucuresti, se stabileste la 100 de lei pe zi. Tariful se va incasa de Primaria Municipiului Bucuresti in baza acordului eliberat de Administratia…

- Sub genericul "100 de ani impreuna", Teatrul Nottara prezinta, in perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi prezentate la Sala George Constantin…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, miercuri, un protocol de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura 'Marin Dracea' in vederea demararii proiectului Centura Verde a orasului. Protocolul va fi valabil pe o durata de doi ani. Municipiul…

- Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului (20 noiembrie) este marcata in Sectorul 4 de doua evenimente importante, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO. Incepand cu orele 11.00, primarul Daniel Baluța va primi la sediul Centrului de Zi pentru Recuperare Copil cu Dizabilitati…

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza un targ de joburi in perioada 17 - 18 noiembrie 2017. Peste 2.000 de locuri de munca sunt disponibile la cele 22 de companii municipale nou-infiintate. 0 0 0 0 0 0 Targul de joburi va avea loc in incinta Spatiului Expozitional al Institutului…

- Conform informatiilor oferite de DGPMB, soferul autoutilitarei care a fost filmat in timp ce circula pe contrasens in Capitala si, ulterior, amenintand un alt participant la trafic a fost identificat ca fiind agent cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva numarul…

- „Prin organizarea acestui targ de joburi, Primaria Capitalei isi propune sa angajeze oameni competenti pentru ocuparea posturilor aflate in portofoliul celor douazeci si doua de Companii Municipale. Este important de stiut ca acest targ se adreseaza atat persoanelor cu studii superioare, cat si…

- In Bucuresti avem un cadru didactic la 15 elevi, conform datelor centralizate de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in lucrarea "Starea Invatamantului din Municipiul Bucuresti, anul scolar 2016-2017". Potrivit centralizarii facute de ISMB, in Capitala sunt 16.497 de cadre didactice, insumand…

- Rowan Atkinson, celebrul actor care il interpreteaza pe Mr. Bean in seria cu același nume, va deveni dtata pentru a treia oara. Potrivit presei straine, actorul in varsta de 62 de ani și iubita sa de 33 de ani, Louise Ford, urmeaza sa aiba primul lor copil. Rowan ar deveni tata la o varsta destul de…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolul lui Mr. Bean, va deveni tata pentru a treia oara la varsta de 62 de ani. El mai are doi copii de 21 și 23 de ani. Rowan Atkinson și iubita lui, Louise Ford, in varsta de 33 de ani, așteapta primul copil impreuna. Relația celor doi a inceput in…

- Sporul natural a fost negativ in luna septembrie 2017, decedatii avand un excedent fata de nascutii-vii cu 482 persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise recent."In luna septembrie 2017 s-a inregistrat nasterea a 18.156 copii, cu 1.956 mai putini copii decat in luna…

- In perioda 9-12 noiembrie, la International Trade & Logistic Center din Brasov, va avea loc cel mai mare eveniment destinat seniorilor brasoveni, „Senior Expo Brasov”. In cadrul expoziției, cei trecuți de prima tinerețe, se vor bucura de servicii medicale si sfaturi de la specialisti in domeniu, pachete…