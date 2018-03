Stiri pe aceeasi tema

- DORINTA…. Inaltpreasfintitul Petru al Basarabiei nu a ajuns ieri la Husi, la simpozionul “Un secol de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei”. A transmis insa gandurile sale bune, iar Preasfintitul Ignatie al Husilor a precizat ca evenimente la fel de importante, legate tot de Unire, l-au determinat…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Expozitia temporara „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania” va fi vernisata, joi, de la ora 13.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti. Expozitia va fi deschisa la MNIR in perioada 29 martie – 30 iunie, putand fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia” – evenimente dedicate aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania! Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania…

- Fractiunea Partidului Liberal a parasit sala de sedinte a plenului Parlamentului joi, 22 martie, in semn de protest ca acestora li s-a refuzat sa li se ofere sala Legislativului pentru ziua de 27 martie, in vederea organizarii unei sedinte festive dedicate celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu…

- Comuna Corbi se infrateste azi cu comuna Baimaclia din Republica Moldova - un eveniment simbolic in anul Centenarului Marii Uniri. La ora 14.30, la Caminul Cultural din satul Corbi incepe un eveniment solemn, in cadrul caruia vor fi semnate „Acordul de Infratire si Parteneriat“ dintre…

- Manifestarea va debuta la ora 11.00 cu recitaluri de poezie desfasurate in liceele partenere evenimentului: Colegiul National „Costache Negruzzi" Iasi, Colegiul National „Garabet Ibraileanu", Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi", Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi", Liceul cu…

- Evenimentul va cuprinde discursuri ale personalitaților invitate, precum și o dubla lansare de carte. Colegiul Național “Cuza Voda”, Episcopia Hușilor, Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” și Cercul Militar Huși organizeaza, pe 26 martie, de la ora 11.30, la sala de spectacole a primariei, simpozionul…

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Muzeul Judetean de Istorie Buzau va gazdui sambata un eveniment cultural unic: lansarea Antologiei ASCIOR 2017. Programul incepe la ora 11.00 si va cuprinde numeroase momente artistice. Prima Antologie pentru Civilizatia Crestina cuprinde scurte articole, comentarii, proza scurta, note de calatorii…

- Filiala judeteana Hunedoara a Partidului Romania Mare (PRM) va fi prezenta la Chisinau, pe 25 martie, pentru a lua parte la manifestarile dedicate implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, Mircea Mincea.…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- Seria proiectelor dedicate Centenarului Marii Uniri, continua la Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj cu expozitia „Banațenii in marele razboi – Frontul de acasa”, al carei vernisaj va avea loc sambata, 17 martie 2018, de la ora17. „Manifestarea este inedita…

- Eveniment de exceptie, gazduit luna aceasta de Colegiul National „Mihai Eminescu”. Duminica, 18 martie, in amfiteatrul colegiului buzoian va concerta in premiera absoluta violonistul Alexandru Tomescu. Potrivit reprezentantilor liceului, muzicianul si-a exprimat dorinta de a sustine un concert in fata…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, in zona Casei de Cultura. In impact au fost impicate patru masini. Un copil din taxi s a lovit. A fost solicitata ambulanta. ...

- Participantii la constituirea Ligii Alesilor Unionisti s-au fotografiat aici la incheierea intrunirii de astazi. Persoanele care au trecut pe acolo au semnat pe o pantcarda pentru unirea Basarabiei cu tara mama.

- Teatrul de Comedie prezinta avanpremiera, in datele de 10 și 11 martie, și premiera oficiala, in data de 14 martie, ora 19.30, la Sala Studio, a spectacolului 20 de minute cu ingerul de Aleksandr Vampilov, in regia lui Felix Alexa, care semneaza și adaptarea scenica, ilustrația muzicala și lighting…

- Ziua Internaționala a Limbii Materne este o sarbatoare ținuta anual in intreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistica și culturala, precum și multilingvismul. In acest sens miercuri, 28 februarie 2018, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș,…

- Memoria celor cazuti in Razboiul de la Nistru a fost ieri cinstita printr-un concert de cintece patriotice. Manifestarea, organizata cu prilejul aniversarii a 26-a de la izbucnirea conflictului, a avut loc la Palatul de Cultura al Feroviarilor, in prezenta veteranilor si a rudelor victimelor. Pe scena…

- Cele șase show-uri ale Selecției Naționale Eurovision au facut istorie. Au unit Romania prin spectacole in care talentul a fost pus in evidența de proiecții 3D, scene impresionate și locații unice.

- Focșani, 24 februarie 2018. Sala de conferințe a hotelului Unirea. Eveniment anunțat drept conferința, in principal pe marginea discriminarii femeilor. Organizatori: mai mulți elevi. Numele invitaților și al organizatorilor nu au relevanța pentru ca imi propun sa vorbesc despre tema conferinței, raportat…

- Peste 400 de participanți au dorit sa fie prezenți vineri seara la ,,Balul indragostiților”, eveniment organizat la Casa de Cultura din Cugir, cu ocazia ,,Dragobetelui”, de catre Colegiul Național ,,David Prodan” și Colegiul Tehnic ,,Ion D. Lazarescu” Cugir. Organizat in premiera de consiliile elevilor…

- In contextul implinirii a 142 de ani de la nasterea marelui sculptor Constantin Brancusi, la Motru a avut a fost organizat luni, 19 februarie, un simpozion omagial. Manifestarea s-a desfasurat la Casa de Cultura a Municipiului Motru...

- Cinci echipe de elevi, reprezentand Scoala Gimnaziala Sinmihaiu Almasului, Scoala Gimnaziala “Iuliu Maniu” Zalau, Scoala Gimnaziala “Corneliu Coposu” Zalau, Liceul de Arta “Ioan Sima” Zalau si Liceul Ortodox “Sfantul Nicolae” Zalau, se intrec, in aceasta perioada in cadrul celei de-a doua editii a proiectului…

- Dezbaterea publica a bugetului de venituri si cheltuieli, discutiile lungi si argumentate pentru alocarea de fonduri pentru ONG-urile de sport sau cultura au avut efect zero in elaborarea finala a documentului. Pe masa consilierilor locali ajunge, joi, un proiect de hotarare conform…

- O expozitie de grafica si pictura a elevilor sectiei de arta a Liceului Teoretic “Apaczai Csere Janos” din Cluj-Napoca va fi gazduita de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj incepand din 21 februarie. Proiectul “Peregrinari salajene” initiat de artistul plastic Szekely Geza, profesorul de desen…

- Astfel, potrivit celor doua documente, conducerea Primariei Huși iși propune, printre altele, sa continue execuția lucrarilor de utilitați și sistematizare verticala la locuințele ANL, a lucrarilor de alimentare cu apa potabila in zona locuințelor ANL de pe șoseaua Huși-Iași nr. 74-76, sa execute lucrari…

- Timp de o luna muzeul din Lugoj gazduieste o inedita expozitie care nu trebuie ratata. Muzeul de Istorie si Etnografie Lugoj, in colaborare cu Colegiul Tehnic „Valeriu Braniste“ Lugoj, va invita la Expozitia „COPILARIA PARINTILOR MEI - OBIECTE DIN PERIOADA COMUNISTA“.” Manifestarea, cofinantata de…

- Primaria Aiud anunța ca reia in data de 7 februarie 2018, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat, in…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 27-28 ianuarie 2018, Concursul interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Manifestarea, ajunsa la cea de-a XXI-a…

- FRUMOSI… Sub semnul Centenarului, competitia debutului de an, de la Colegiul National “Cuza Voda” Husi, “Real vs Uman”, a avut o formula noua si, de data aceasta, realistii si umanistii si-au pus impreuna la bataie creativitatea, inspiratia si spiritul de echipa, pentru succesul unui spectacol reusit,…

- Salonul de Pictura „Arte Mici” (eveniment clandestin de forma, pata si culoare) este organizat in acest an, printre altii, de Florin Preda-Dochinoiu, Primaria Municipiului Motru, Casa de Cultura a Municipiului Motru, Community OF WA INC. Australia si Asociatia „Tara noastra, ...

- 173 de profesori și cateva zeci de elevi au participat, ieri, la cea de a doua ediție a Simpozionului Internațional ”Unirea Principatelor Romane”, organizat de Colegiul Național Emil Botta Adjud. In sala de festivitati a unitații de invațamant s-au desfasurat lucrarile simpozionului, la care au participat,…

- Unirea principatelor romane, cunoscuta si ca mica unire din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, a fost sarbatorita astazi, la Ploiesti, prin evenimente organizate de autoritati la colegiul care ii poarta numele fostului domnitor si la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie.

- La manifestarea gazduita de Casa de Cultura a Municipiului Iasi „Mihai Ursachi" au sustinut prelegeri prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti si conf. univ. dr. Gheorghe Iutis de la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, prof. dr. Grigore Craciun si prof. dr. Mihai…

- Marti, 23 ianuarie 2018, Colegiul National „Garabet Ibraileanu" din Iasi a organizat conferinta cu tema „Unirea Principatelor Romane – moment constitutiv al statului roman modern". La manifestarea gazduita de Casa de Cultura a Municipiului Iasi „Mihai Ursachi" au sustinut prelegeri prof. univ. dr. Gheorghe…

- In cadrul proiectului educativ,,Unirea face puterea”, la coala Gimnaziala nr.3 Cugir a avut loc astazi un spectacol dedicat aniversarii Zilei Principatelor Romane”. O activitate cu scop patriotic in programul cultural educativ al școlii dedicat Centenarului istoric al Marii Uniri din 1918. Proiectul…

- Muzeul Judetean Olt a redeschis astazi expozitia de Istorie si Cultura a Slatinei, amenajata in spatiile expozitionale refacute in baza unui proiect realizat cu fonduri europene care a presupus reabilitarea cladirii-emblema a Slatinei.

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, in data de 20 ianuarie 2018, intre orele 10:00 - 13:00 va fi blocata circulatia pe strada Brailei, intersectia cu strada I.L. Caragiale si strada Brailei pana in strada Al. Cernat. In memoria tuturor militarilor romani din Primul Razboi Mondial vor fi trase…

- In saptamana culturii naționale, Primaria Municipiului Campia Turzii, prin Serviciul de Cultura, a organizat evenimentul „Cultura romana la ceas aniversar”. Manifestarea a avut loc astazi, 18 ianuarie 2018, in Sala

- Centrul de Cultura „Bratianu” de la Stefanesti, condus de fostul inspector scolar general Gabriel Bratu, va organiza miercuri, 24 ianuarie, un eveniment de marca. Este vorba despre lansarea filmului documentar istoric „Ion I.C. Bratianu ...

- Pe 13 ianuarie 2018, la ora 14.00, la Casa de Cultura "Geo Bogza" are loc vernisajul celei de-a doua ediții a Salonului Internațional de Fotografie - Campina, International Exhibition of Photography, eveniment desfașurat sub inaltul patronaj al Societații Americane de Fotografie, Uniunii Globale a Fotografiei…

- O manifestatie stradala organizata la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018 va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui. Mii de oameni vor marca intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut. Startul evenimentului va fi dat duminica,…