Eveniment de exceptie pentru seniorii Constantei: Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, sarbatorita la Casa de Cultura a Sindicatelor

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul este o producție semnata Teatrul Avangardia și are o distribuție de zile mari: Marius Manole și Șerban Pavlu. Doi prieteni. Doi politicieni. Doi barbați care au parcurs un drum lung impreuna. Și un moment de rascruce. Puterea, prin iminenta ei proximitate ii transforma, indepartandu-i…

- Primaria municipiului Constanta initiaza achizitie directa pentru servicii de organizare a evenimentului "Ziua Pensionarului", care va avea loc la Casa de Cultura a Sindicatelor pe 1 octombrie a.c. Serviciile ce urmeaza a fi furnizate se refera la prestatia artistica pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de Jandarmerie in Transilvania, Inspectoratul de Jandarmi „Nicolae Titulescu” Brașov organizeaza pe 1 septembrie, Ziua Jandarmeriei Rurale, urmatoarele activitați: Ora 10:00 – dezvelirea bustului generalului locotenent Ion Bunoaica, in curtea Jandarmeriei Brașov;Ora…

- Seniorii Constantei sunt premiati astazi, 28 august, de catre primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, in cadrul unei festivitati care se va desfasura la Casa de Cultura a Sindicatelor.In cadrul ceremoniei organizate de Primaria Municipiului Constanta sunt premiate 257 persoane care au implinit…

- Tunelul de pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina, care face legatura intre parcarea de la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia și șanțurile Cetații, sta inchis de luni bune, din cauza pericolului pe care il reprezinta. Din loc in loc, prin porțile inchise ale tunelului se pot observa caramizi…

- Ziarul Unirea FOTO,VIDEO| Știrea ta: A-nceput de ieri sa cada…cate-o placa. Rampa de acces in Cetate, degradata A-nceput de ieri sa cada…cate-o placa. Rampa de acces in Cetate, degradata. Rampa de acces pentru carucioare ori persoanele cu dizabilitați, aflata in zona parcarii de autocare din proximitatea…

- Simona Halep va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19:00, informeaza un comunicat al Federatiei Romane de Tenis. Accesul publicului va fi…

- Ziua Frantei, sarbatorita in avans, cu ambasadorul Frantei la Brasov. Receptia aniversara a avut loc la Bastionul Tesatorilor 230 de ani se implinesc de la Revolutia Franceza, din 14 iulie, care a devenit Zi Nationala a Frantei, iar la Brasov, aceasta a fost aniversata in avans, inca de…