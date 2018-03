Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Liceului de Arte ”Margareta Sterian” din Buzau sub bagheta dirijorului Florentin Boroghina va concerta vineri, 30 martie, incepand cu ora 17.00 la sediul Colectiei de Etnografie si Arta Populara ”Vergu Manaila” in cadrul programului ”Keeping the exhibition alive”.

- Aflat in Republica Moldova, presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis, un mesaj tuturor buzoienilor cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. “Dragi buzoieni, Aniversam astazi 100 de ani de cand “copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic…

- Primarul General, Gabriela Firea face un apel la colaborare pentru promovarea proiectelor vitale pentru Bucuresti⁩. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, primarul Capitalei ii cere lui Cristian Busoi sa nu priveze Bucurestiul de parcari sau de masurile de imbunatatire a traficului, propuse de…

- Liderii social-democratilor discuta, luni, in Biroul Permanent National, posibilitatea organizarii ”referendumului pentru familie” in luna mai a acestui an, a declarat inaintea sedintei BPN al PSD vicepresedintele partidului Paul Stanescu.

- New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a se alatura echipei PSD. Cei de la PSD neaga oficial…

- Casa de Cultura din Odobești organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Țarii din Chișinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenești cu Regatul Romaniei. Pentru acest eveniment…

- In perioada martie – aprilie 2018, in cadrul Sectiei de Etnografie și Arta Populara a Muzeului Municipal Campulung, de marți pana duminica, intre orele 09.00 – 17.00, este deschisa publicului larg expozitia temporara „Arta traditionala in viziunea elevilor”. Expozitia este realizata in colaborare cu…

- Capcom anunța ca Monster Hunter: World va primi un update pe 22 martie, adaugand un nou monstru, posibilitatea de reeditare a personajului și rebalansare a armelor. A mai fost anunțat ca Dante, din seria Devil May Cry, va sosi in Monster Hunter: World, candva in acest an. Nu este nici pe departe…

- Eveniment de exceptie, gazduit luna aceasta de Colegiul National „Mihai Eminescu”. Duminica, 18 martie, in amfiteatrul colegiului buzoian va concerta in premiera absoluta violonistul Alexandru Tomescu. Potrivit reprezentantilor liceului, muzicianul si-a exprimat dorinta de a sustine un concert in fata…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. La finalul reuniunii, care se va incheia…

- Cele mai scumpe bijuterii de la prima Expozitie "Mineralia" din acest an, de la Muzeul de Etnografie si de Arta Populara din Targu Mures, sunt cele din Moldavit, al carui pret a explodat in urma cu un an, dupa ce un om de stiinta a popularizat ideea potrivit careia aceste bucati de meteorit ar comunica…

- Opt sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI.

- Meteoritul de aproape 27 de kilograme, gasit in anul 1990 de un agricultor in localitatea Gresia, judetul Teleorman, care a fost vandut in strainatate, a inceput sa se intoarca acasa pe bucati, primul esantion din acesta fiind oferit spre vanzare la prima Expozitie "Mineralia" din acest an de la…

- Mineralul ce uimeste prin multitudinea de culori pe care le prezinta, turmalina, inclusiv turmalina Rubellit ce orneaza Cupa Campionatului Germaniei la fotbal, este vedeta primei expozitii "Mineralia" din acest an, care a debutat marti, la Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu Mures.…

- Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava a gazduit la finalul saptamanii trecute turneul final al campionatului de futsal organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal. Castigatoarea intrecerii a fost Stejarul Cajvana, care a dispus in ultimul act de Juniorul Suceava dupa un meci foarte ...

- Toți cei interesați de achiziționarea unei locuințe sau care doresc raspuns la intrebari legate de oferte, facilitați ori condiții de obținere a unui credit bancar pentru acest scop vor gasi la TIT toate informațiile de care au nevoie. Targul este organizat, la fel ca anul trecut, de publicațiile…

- Activitatea a vizat celebrarea Zilei Indragostitilor, sarbatorita la romani pe data de 24 februarie, cu numele de Dragobete. Publicul a avut oportunitatea sa cunoasca unele aspecte din istoria acestei sarbatori atat in varianta sa occidental, din mediul cultural si confesional catholic, cat si din spatiul…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Buzau, anunța implementarea activitaților din cadrul programului ,,Zilele Femeii la Muzeul Județean Buzau”, ed. a III-a in perioada 28 februarie-07 martie 2018, atat la sediul principal al instituției, cat…

- Incepand de astazi, Muzeul Judetean Buzau da startul evenimentelor dedicate Zilei Internatioanale a Femeii. Ajunsa la cea de-a treia editie, manifestarea se deruleaza in perioada 28 februarie-7 martie, atat la sediul institutiei de pe bulevardul Nicolae Balcescu, cat si la sediul Colectiei de Etnografie…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- Doua ansambluri de dansuri populare din Argeș, DOINA BASCOVULUI și DOINA CARCINOVULUI, au oferit luni un spectacol extraordinar, in cadrul emisiunii "La Maruța". Marele premiu a revenit dansatorilor din Bascov. Consiliul Judetean Arges a felicitat pe pagina de Facebook cele doua grupuri care fac…

- In perioada 1-2 martie 2018, Institutul Cultural Roman Bruxelles si Ambasada Republicii Moldova in Regatul Belgiei și Luxemburg organizeaza o serie de evenimente de diplomatie publica și culturala dedicate Zilei Marțișorului – simbol universal inclus in lista reprezentantiva UNESCO a patrimoniului imaterial…

- Muzeul Judetean Buzau organizeaza in perioada 28 februarie-07 martie 2018 – “Zilele Femeii”, editia a III-a atat la sediul principal al instituției, cat și la sediul Colecției de Etnografie și Arta Populara Vergu Manaila. Programul manifestarilor este urmatorul:

- Spectacol militar de exceptie cu lupte corp la corp si focuri de arme, asa au sarbatorit soldatii 26 de ani de la fondarea primei unitati a Armatei Nationale. Vorbim de Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din orasul Cahul.

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 50, jud. Buzau, reprezentata legal de catre dr. Daniel Costache, in calitate de manager, anunța implementarea activitaților din cadrul programului…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova și Centrul de Excelența in Industria Ușoara vor colabora in domeniul educațional și cultural prin promovarea lecturii și patrimoniului de carte.

- ,,Ultimile minute din viata unui adolescent consumator de droguri“ este un mesaj puternic pe care oamenii legii l-au transmis tinerilor care au petrecut, vineri noapte, la Cafeneaua Artistilor. Politistii au fost ajutati de trei elevi ai Liceului de Arta „Margareta Sterian“, care s-au pregatit si …

- Magistratii instantei supreme au decis, vineri, sa mențina sechestrul pe bunurile Tel Drum, respingand astfel contestatia formulata de catre societate la masura de instituire a sechestrului asigurator luata de procurorii DNA in 16 ianuarie. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta…

- Se convoaca Consiliul Judetean Buzau in sedinta ordinara, astazi, vineri 16 FEBRUARIE 2018, ora 12.00.Sedinta are loc la sediul Consiliului Judetean Buzau din Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu urmatoarea ordine de zi:

- Organizat de catre un grup de oameni de cultura, romani, stabiliți in afara țarii și derulat sub patronajul Consulatului General al Romaniei la Chicago și cu susținerea Institutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi- pentru romanii de pretutindeni”, proiectul „Romania – 100 de radacini și o privire catre viitor”…

- Parlamentul a ratificat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul militar, intocmit la Chisinau, la 24 aprilie 2017 si la Baku, la 12 iunie 2017.

- Barladenii sunt invitați sa ia parte la primul recital instrumental din acest an, la care vor fi delectați pe muzica marelui George Enescu, interpretata de pianiștii Corina Raducanu și Eugen Dumitrescu. La finele saptamanii, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va gazdui primul concert instrumental din sezonul…

- Evenimentul ”Evaluarii activitații Instituției Prefectului și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea, pentru anul 2017”, organizat in sala de evenimente a Consiliului Județean, la care au participat autoritațile locale, invitați ori inspectori și pompieri din cadrul Inspectoratului…

- Declaratia comuna a lui Mircea Dumitru (UB) si Remus Pricopie (SNSPA) vine dupa ce 45 de rectori si-au exprimat, intr-o scrisoare deschisa la sfarsitul lunii ianuarie, sustinerea fata de ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Cei mai buni carnați din Banat, preparați in casa, au fost degustați, iar apoi premiați, astazi, in cadrul unui eveniment organizat de peste 40 de ani in regiune, la inceput doar pentru comunitatea germana. 20 de feluri de carnați preparați de gospodari din Banat au fost inscriși in cadrul concursului…

- Judetul Suceava prin Consiliul Judetean si municipiul Cluj-Napoca vor semna un protocol de colaborare in domeniul turismului. Protocolul va fi aprobat in sedinta deliberativului judetean din aceasta saptamana cand va fi supus aprobarii un proiect de hotarare initiat de vicepresedintele Marin-Gheorghe…

- La Piatra Neamț, primarul orașului a inaugurat – cu mare fast – cateva toalete intr-o școala. Reprezentanții unitații de invațamant au organizat festivitatea inaugurarii toaletelor inclusiv cu momentul taierii unei panglici. Așa ca o panglica tricolora a fost agațata de ușa de la baie. Primarul a facut…

- Noua unitate medicala urmeaza sa fie construita in curtea spitalului Sfantul Ioan din București, la inițiativa asociației GTG 3010, cu sprijinul Primariei Capitalei și Primariei Sectorului 4. La sfarșitul anului 2016, la scurt timp dupa ce se implinise un an de la tragedia din clubul Colectiv, Eugen…

- Personalitați ale istoriei noastre precum Cuza Voda sau Moș Ion Roata dar și romancuțele harnice au fost prezentate marti, 23 ianuarie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara de catre elevi de la Școala Gimnaziala “V. Alecsandri” și Școala Gimnaziala “Dr. V. Babeș” din Baia Mare. Parinți,…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai, la Timisoara, pune Romania pe harta marilor intreceri de atletism, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea. Aceasta competitie, la care si-au…

- Aflata pe val datorita celei mai recente colaborari cu Akcent pe single-ul “My Lady” – care se afla in continuare in topul Youtube Trending, Reea lanseaza “Vivre”, alaturi de trupa Maxim. Scrisa si compusa de Reea, “Vivre” o surprinde pe artista intr-un moment de sinceritate, cantand despre dragoste…

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C intre kilometri 16+000-34+800, Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material ...

- Astazi, in Biserica Ortodoxa din comuna aradeana Savarsin a fost oficiat un parastas special in memoria Regelui Mihai I. Membrii Familie Regale nu au fost prezenți la eveniment. Peste o suta pe persoane, locuitori din Savarsin au participat astazi la Biserica Ortodoxa din comuna la o slujba de pomenire…

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Primaria orașului Asproyrgos din Republica Elena au incheiat, astazi, un acord de colaborare. Acordul a fost semnat de Nicolae Angelescu, inspector școlar general al ISJ Prahova și Athanasios Choupis, secretar general. Potrivit acestuia, parțile convin sa colaboreze…

- Echipa SSC Farul Constanta a castigat editia a cincea a intrecerii de fotbal in sala Memorialul "Alis Osman Samildquo;, care s a desfasurat la Tuzla. Pe podium au mai urcat Oportun Mangalia si Farul Tuzla.Organizat in memoria fostului fotbalist Sami Alis Osman, care s a stins din viata in 2004, la numai…

- Astfel, cei care au venit mai tarziu cu mașinile cu greu au mai gasit un loc de parcare, la sute de metri de Centru. La aceasta a contribuit și timpul destul de frumos, cu temperaturi peste zero grade. Inainte de trecerea dintre ani, cei prezenți in Piața Unirii au putut dansa pe muzica lui MC Dany…