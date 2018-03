Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de euro sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeana pentru proiecte de cercetare. Totodata, exista și un fond de imprumut in care rambursarea este mai relaxata, gandita special pentru proiectele științifice. Companii din Belgia sau Germania au realizat proiecte de cercetare ambițioase in studiul…

- Incepand de astazi la Arad se desfașoara lucrarile Plenarei de Primavara a Adunarii Regiunilor Europei. Peste 150 de personalitați din administrația publica europeana, venite din 20 de tari, incepand cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franta si continuand cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan,…

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi lanseaza in dezbatere publica pachetul legislativ “Pactul pentru Carte”. Este vorba de cinci propuneri legiaslative care urmeaza sa fie depuse in Parlament și care prevad alocarea a 100 de euro, de profesor și 50 de euro, de elev, pentru achiziția de carți, TVA 0% pentru…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- NOU… Veste buna pentru tinerii din Vaslui, care isi doresc sa viziteze Europa. Parlamentul European a aprobat programul “Discover EU”, un program prin intermediul caruia toti cetatenii care implinesc 18 ani vor putea beneficia, timp de o luna, de calatorii gratuite cu trenul in toate statele membre…

- Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului prin care intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. CE intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro…

- Proiectul HOME – „O cale de reformare a managementului sectorului de locuințe în Țarile din Parteneriatul estic: Moldova, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Georgia” a fost implementat în țarile participante menționate pe parcursul a doi ani cu suportul acordat de Uniunea…

- Intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Bruxelles-ul a pus deoparte 12 milioane de euro pentru acest program, de care vor putea beneficia inclusiv tinerii romani,…

- In luna martie, au cuvantul femeile! Femei active, implicate in viața comunitații bacauane, femei dedicate profesiei și familiei. Noua dintre acestea au participat, ca invitate și partenere, la intalnirea organizata de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacau și gazduit de Green Park, vineri seara.…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) si-a exprimat satisfactia pentru decizia tribunalului de apel din Grecia care a condamnat la sentinte intre 30 luni si 10 ani de inchisoare mai multe persoane implicate in trucarea de meciuri in anul 2011, relateaza EFE. Justitia elena a lansat o investigatie…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu.

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- Municipiul Vaslui este, probabil, un caz unic in lume, dupa ce, pe un spor natural constant negativ in ultimul sfert de secol, a ajuns sa-și dubleze populația in ultimii șapte ani. Explicația este data de numarul mare de cetațeni nascuți in Republica Moldova care, pentru a putea munci in spațiul Uniunii…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa celebrul proces numit Brexit, este privita strict ca o infrangere a statului care paraseste Uniunea. Ba mai mult, tipul de negociere actual in zodiac Barnier vizeaza o pedepsire a celui care pleaca, pentru ca Brexitul sa coste, sa doara si sa nu creeze…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Muzeul National al Satului va invita pe 24 si 25 februarie sa sarbatoriti impreuna unul dintre cele mai calde si tandre momente ale inceputului de primavara: Dragobetele, sau asa cum este consemnat in calendarul traditional popular, Ziua indragostitilor. Este un eveniment de traditie al muzeului la…

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- La finalul anului trecut, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte - cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul trimestrului al treilea, aceasta valoare…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu.…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP, potrivit Agerpres. Cu această ocazie,…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…

- Benzina si motorina au continuat sa se scumpeasca si in ultima saptamana la pompele din Romania, urmand trendul european, dar mult peste cresterea medie din Uniunea Europeana. In prima luna care a trecut din acest an, preturile au crescut cu 3,8 , potrivit economica.net.Daca socotim preturile in euro,…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei se opune ferm privatizarii Societații Naționale a Apelor Minerale.Romania este considerata a fi cea mai bogata țara in industria apelor minerale, cu un procent de 60% din totalul apelor minerale din Europa iar scenariul privatizarii conduce catre…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Arad a fost subiect de discutie de nenumarate ori si a fost blamata de toti pacientii care au trecut pe acolo. Cladirea care arata jalnic, dotarile insuficiente, conditiile de groaza din respectiva sectie au facut ca aradenii sa ceara imperativ autoritatilor…

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Catalina Ponor a fost aleasa de fani drept cea mai valoroasa gimnasta din Europa in anul 2017, intr-un sondaj online realizat de Uniunea Europeana de Gimnastica. Cu 71% dintre sufragii, constanteanca si-a spulberat concurenta, britanica Ellie Dowie (9%) sau reprezentanta gimnasticii ritmice, israeliana…

- Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantitati din ce in ce mai mari de date. In acelasi timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asistenta medicala si energie din surse regenerabile la siguranta auto si securitate cibernetica. Initiativa Comisiei este esentiala…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a lansat ieri, la Predeal, cartea ”Terorism și Contra-terorism in UE. Lecții din trecut”, aparuta la editura Mica Valahie, aceasta fiind prima lucrare publicata de politician. Lansarea a avut loc in cadrul evenimentului intitulat ”Locul Romaniei in Uniunea Europeana”,…

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…