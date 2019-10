Sinucidere în vestul țării. Un bărbat s-a aruncat în Mureș

Un eveniment nefericit a fost semnalat sâmbătă în zona Pecica. Un bărbat a fost găsit decedat după ce s-ar fi aruncat în Mureș de pe podul care... The post Sinucidere în vestul țării. Un bărbat s-a aruncat în Mureș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]