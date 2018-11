Eveniment catastrofal în România. Gothaer, soluție Nevoile fiecarui client sunt importante pentru Gothaer, iar in contextul in care un astfel de eveniment catastrofal presupune acumularea unui volum mult mai ridicat de avizari de daune decat in mod obișnuit, compania iși intarește demersurile pentru a fi pregatita sa fie alaturi de fiecare dintre clienții sai, in cel mai bun și mai rapid mod cu putința. Primul pas de avizare a unei daune la Gothaer poate fi facut facil online pe gothaer.ro/daune*. Mai important, compania a ales sa investeasca intr-un program de formare profesionala a angajaților proprii** pentru constatarea daunelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

