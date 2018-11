Eveniment caritabil: Tradiții bănățene în an centenar Organizația de femei a PSD Lugoj organizeaza marți, 20 noiembrie, de la ora 17, la Casa de Cultura a Sindicatelor, un eveniment caritabil sub genericul „Tradiții banațene in an centenar”. In cadrul acestui eveniment va avea loc o degustare de produse tradiționale din Banat, precum și un scurt program artistic. „Evenimentul are și un scop caritabil, astfel ca persoanele participante vor putea face donații pentru a ajuta o familie nevoiașa, cu șase copii, din cartierul Mondial-Bocșei”, a anunțat Gerlinde Opriș, președinta OFSD Lugoj. EmailWhatsApp Telegram… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

