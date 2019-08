Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea din Bontida si nu numai și-a dat intalnire sambata pe stadionul din localitate la evenimentul caritabil „Impreuna pentru Anya”, care și-a propus sa deschida inimile oamenilor sensibili la problemele semenilor. Oamenii din comuna s-au adunat pe baza sportiva din apropierea Castelului Banffy…

- O fetița in varsta de 2 ani, Anya, din Bonțida, diagnosticata cu semiparalizie inca de la naștere, are nevoie de ajutorul semenilor. Ea urmeaza sa fie operata, iar familia cere sprijinul celor cu suflet mare. Au raspuns oameni cu inima din localitatea natala, dar și persoane de la Gherla și din imprejurimi.…

- O fetița de trei ani a ajuns in stare critica la spital și se lupta pentru propria-i viața, dupa ce a inghițit o pastila de ectasy lasata la un loc de joaca popular din Ibiza. Copila din Rusia era...

- Peste o mie de inimoși vor alerga pentru pacientii cu boli incurabile, sambata, 13 iulie 2019, pe Aleea de sub Tampa la cea de-a 11-a editie a Crosului „Alearga TU pentru EI”, organizat de Hospice Casa Sperantei, in beneficiul pacientilor pe care ii au in ingrijire. Cu fondurile stranse…

- Bucurestenii nu se vor mai bucura in aceasta vara de plimbari gratuite cu barca pe Dambovita, din cauza ca statul roman si administatia locala a Capitalei au impiedicat Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 sa le mai organizeze. Motivul: autoritatile au decis ca ar fi mai bine ca pe rau sa se amenajeze…

- Familia adoptiva a fetiței de 8 ani din Mehedinți a facut, duminica, publice noi imagini, filmate chiar de mama fetei, pentru a demonstra protestatarilor ca aceasta este bine. Oamenii care au ieșit in strada in Baia de Arama au cerut sa vada imagini cu fetița.

- Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova și din întreaga regiune a inaugurat sâmbata, 1 iunie, sezonul estival în prezența a zeci de mii de vizitatori. La eveniment au fost prezenți inclusiv oficiali straini care au salutat modul în care este organizat…

- Zilele trecute s-a desfașurat un spectacol ecvestru in scop caritabil la Centrul de Echitație al Salina Equines , urmat de o degustare de vinuri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!