- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in unanimitate (75 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa prin care este eliminata obligativitatea aplicarii stampilei in institutiile publice, cu exceptia cazurilor in care utilizarea acesteia este impusa in mod expres, prin legi speciale.…

- A doua ediție a conferinței regionale „Pro Business Together” organizata de catre ProAfaceri Brașov se va derula saptamana viitoare la Brașov, la eveniment fiind invitați specialiști, antreprenori și consultanți cu experiența, care vor oferi informații de interes pentru mediul de antreprenorial. Persoanele…

- In contextul exercițiului Seism 2018, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face recomandari utile pentru cetațeni, intr-o situație reala de cutremur. Dupa producerea unui cutremur: 1. Incercati, in primul rand, sa ramaneti calmi. 2. Linistiti persoanele speriate si copiii. 3.Verificati…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna august 2018, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 1.430 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES și citat de…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, in unanimitate (97 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa pentru completarea unui articol din Legea audiovizualului nr.504/2002, prin care...