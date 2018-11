Eveniment al Clubului Umoristilor Constanteni: Volumul Fabrica de umor, o carte anti-stres, se lanseaza la Casa de Cultura din Constanta

Volumul "Fabrica de umor" se lanseaza sambata, 3 noiembrie 2018, incepand cu ora 11.00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Constanta. Toti cei prezenti vor primi o carte in dar.Pentru o ora doua, spectatorii sunt indemnati sa uite de problemele importante, grave si urgente si sa participe la lansarea vesela a unei carti anti stres.Volumul "Fabrica de umor" cuprinde lucrarile a 17 umoristi autori consacrati in competitiile si festivalurile nationale, de unde s ...