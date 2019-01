Evaziune fiscală uriașă la GUCCI. Trebuie să dea bani statului italian Kering, care este deținuta de familia franceza Pinault, este acuzata de o evaziune fiscala de 2,5 miliarde de euro din impozite. Aceasta fiind cea mai mare evaziune a unei companii franceze. Autoritațile italiene au deschis o ancheta privind impozitele pe care ar fi trebuit sa le plateasca proprietarului Gucci in 2017, concentrandu-se asupra unei filiale elvețiene a companiei din Paris. In opinia analiștilor de la Citi, Kering ar putea ajunge la o ințelegere contra unei sume cuprinsa intre 1,3 miliarde la 2 miliarde de euro. In timp ce datoria este estimata la suma mai sus menționata, compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Top-modelul israelian Bar Refaeli va fi pusa sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare de bani, in urma unei anchete care se desfașoara de mai mulți ani, potrivit tmz.com.Autoritațile israeliene spun ca Bar Refaeli nu și-a platit taxele in perioada 2006 - 2012, aceasta susținand ca in…

- Cunoscuta cantareața Shakira a fost pusa sub acuzare in Spania pentru frauda fiscala. Procurorii arata ca ea datoreaza statului spaniol peste 14,5 milioane de euro. Autoritațile arata ca suma menționata anterior s-a acumulat pe parcursul a trei ani, timp in care ea a locuit in nord-estul Cataloniei,…

- Un proces scurt, foarte scurt, cu numai trei infatisari, a dus la condamnarea lui Lucian Rivis-Tipei, fost deputat si consilier local municipal, acesta fiind acuzat de evaziune fiscala. Judecatorii Tribunalului Arad au avut nevoie de numai trei sedinte pentru a dat verdictul: un an si jumatate de inchisoare…

- Statul urmeaza sa trimita pe banii publici 80 de femei antreprenor din Romania in destinații de lux. Pe lista sunt orașe ca Londra, Paris, Madrid și Roma. Statul a stabilit destinatiile si perioadele orientative in care urmeaza sa trimita pe cheltuiala publica, 80 de romance pe care le va selecta in…

- In jur de 30 de companii din R. Moldova practica exportul de nuci și miez de nuca. De la inceputul anului curent, aceste firme au livrat peste hotare peste 10,7 mii de tone de nuci in valoare de 1 miliard 330 de milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Vamal. In același timp, fiecare a treia firma…

- O amenda de 3,7 miliarde de euro - o suma fara precedent in Franța - a fost ceruta joi, 8 noiembrie, de la banca UBS. Cea mai mare banca privata din Elveția este acuzata de solicitarea ilegala a clienților francezi și de spalare de bani. Impotriva filialei UBS France a fost impusa plata unei amenzi…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) solicita RISE Project sa isi divulge sursele in cazul #TeleormanLeaks si cere si informatii despre toate datele pe care le detin jurnalistii. In caz contrar, risca "penalitati de 20 milioane de euro".

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta.