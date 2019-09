Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise sau de citire din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2019-2020, in intervalul 11 – 28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.09.2019) și publicat…

- Probele scrise/de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in anul scolar 2019-2020, in intervalul 11 – 28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.09.2019) si publicat…

- In anul școlar 2019-2020, evaluarile naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in perioada 11 – 28 mai 2020 Probele scrise/ testele de citire din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2019-2020, in…

- Probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in anul scolar 2019-2020, in intervalul 11 - 28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.09.2019) si…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat calendarul evaluarilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a. Probele vor avea loc in perioada 11 – 28 mai 2020, iar rezultatele vor fi comunicate doar parintilor. Probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat calendarul evaluarilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a. Probele vor avea loc in perioada 11 – 28 mai 2020, iar rezultatele vor fi comunicate doar parintilor. MEN a anuntat, miercuri, ca a fost aprobat calendarul evaluarilor de…

- Ministerul Educației a publicat calendarul probelor de la evaluarile naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, care se vor desfașura in perioada 11 – 28 mai 2020. In anul școlar 2019-2020, evaluarile naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in perioada…

- Potrivit calendarului de administrare a evaluarii naționale la finalul clasei a II-a (EN II), marți, 7 mai, se vor desfașura probele scrise la limba romana și limba materna. Testele de citire aferente acestor discipline vor fi susținute in data de 8 mai. Testul la matematica este programat in data…