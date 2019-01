Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Ministerul Educatiei va introduce la Evaluarea Nationala si Bacalaureat, chiar din acest an scolar, subiecte grila in proportie de 40%, a starnit o adevarata dezbatere la nivel national. In timp ce reprezentantii Ministerului Educatiei sustin ca decizia urmareste uniformizarea, corectarea…

- "Evident, un candidat are o șansa sa nimereasca raspunsul corect chiar fara sa il cunoasca de fapt – la 4 variante de raspuns aceasta șansa este de 25%. Daca soluția trebuie produsa (precum la itemii de tip deschis), șansa aceasta este practic nula. Deci aș putea spune ca am putea argumenta ca itemii…

- Subiectele grila la Evaluarea Naționala și la Bacalaureat 2019 au starnit furia parintilor, profesorilor si elevilor. Schimbarea, spun ei, vine din nou, pe nepusa masa, dupa inceputul anului scolar 2018 - 2019. Fara nicio consultare. Asa se face ca, dupa ce Ministerul Educatiei a publicat noile modele…

- Florin Lixandru, secretarul de stat pentru invațamant preuniversitar, a declarat pentru Hotnews.ro ca maine Ministerul Educației va decide in ce forma vor fi subiectele de la BAC 2019 și de la Evaluarea Naționala. Lixandru a spus ca modelele de subiecte au fost publicate ieri dintr-o eroare a Consiliului…

- Modificare intempestiva la examenele de anul acesta. Testele grila intra in subiectele de Bacalaureat 2019 și Evaluare Naționala 2019, fara nicio dezbatere publica. Ministerul Educației a modificat structura subiectelor chiar de la examenele de anul acesta. Concret, subiectele de la BAC și Evaluarea…

- Reprezentantii Ministerului doresc ca in toate subiectele examenelor sa fie 40% de itemi obiectivi. Mai exact, subiectele BAC 2019 – CAPACITATE 2019 vor contine grile, itemi binari si itemi de tip pereche. De aceste subiecte se va ocupa Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), o institutie…

- Ministerul Educatiei vine cu un nou experiment pentru elevii care sustin examenele nationale. Concret, Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) - institutie subordonata Ministerului - schimba modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul din 2019. STRUCTURA AN SCOLAR…

- Inscrierea potentialilor candidati se face pe site-ul rocnee.eu, sectiunea Apeluri, in perioada 15 - 21 octombrie 2018. Selectia candidatilor si anuntarea rezultatelor selectiei, individual, doar pentru candidatii selectati se realizeaza in intervalul 22 - 26 octombrie 2018. Cadrele didactice selectate…