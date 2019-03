Evaluarea studiilor doctorale. Noua metodologie, contestata de ANOSR: "Naruieste definitiv prestigiul"

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) contesta noua forma a metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat si a sistemelor de criterii standarde si indicatori de performanta, adoptata prin OMEN nr. 3200/2019 si publicata in data de 5 martie in Monitorul Oficial,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare in care ii cere clarificari privind cele doua ordonante de urgenta pe justitie adoptate saptamana trecuta si isi exprima "dezamagirea" ca in intalnirea pe care au avut-o in 7 februarie, la Bruxelles,…

- 2019 va fi al optulea an consecutiv in care nu va fi aplicat articolul 8 din Legea Educatiei Nationale, care prevede alocarea a minimum 6% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru acest domeniu, "Educatia fiind in continuare subfinantata cronic", sustin reprezentantii Aliantei Nationale a Organizatiilor…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR) si Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) atrag atentia ca proiectul de buget prevede o scadere drastica a principalelor programe pentru tineri ale Ministerului Tineretului si Sportului (MTS), se arata intr-un comunicat al ANOSR…

- Petrișor-Laurențiu Țuca, președintele ANOSR, despre solicitarile studenților, intr-un articol replica la opinia profesorului Mihai Coman: “Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) reprezinta unul dintre actorii care au susținut de-a lungul timpului faptul ca invațamantul superior…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) trage un semnal de alarma Guvernului asupra nerespectarii angajamentelor luate fata de studenti in timpul campaniei electorale din toamna anului 2016. Desi unele masuri luate, precum cresterea burselor si acordarea transportului feroviar…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) ii cer ministrului Ecaterina Andronescu ca noua lege a Educatiei sa stabileasca o participare de 25% a studentilor in procesul de alegere a rectorului. „Totodata, am cazut de comun acord asupra faptului ca este suficient si rezonabil…