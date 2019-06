EVALUAREA NAȚIONALĂ, clasa a VIII-a, începe săptămâna viitoare. Reguli la examen, calendar, modele de subiecte Elevii care au terminat in acest an clasa a VIII-a intra in febra probelor de Evaluare Naționala de saptamana viitoare. De marți, 18 iunie, vor avea testari la Romana, Matematica și Limba materna. Examenul se va incheia in data de 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea […] Citește EVALUAREA NAȚIONALA, clasa a VIII-a, incepe saptamana viitoare. Reguli la examen, calendar, modele de subiecte in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

