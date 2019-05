Evaluarea Nationala 2019 la clasa a IV-a. Calendar si informatii complete Marti are loc evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar, finalul clasei a IV-a, la limba romana, miercuri urmand matematica, iar joi, limba materna. Apoi va urma Evaluarea Nationala pentru elevii claselor a VI-a, care vor sustine evaluarea competentelor fundamentale acumulate in ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) in zilele de 22 mai (limba si comunicare) si 23 mai (matematica si stiintele naturii). Cumulat, se estimeaza participarea a peste 550.000 de elevi. Salile in care au loc evaluarile sunt, de regula, cele in care elevii isi desfasoara ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Nationala la finalul clasei a IV a va incepe marti cu proba la limba romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Miercuri, elevii de clasa a IV a vor sustine proba la matematica, iar cei din partea minoritatilor nationale vor participa joi proba la limba materna,…

- SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai, iar copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru…

- Evaluarea nationala pentru elevii clasei a II-a incepe astazi, cu probele scrise la Limba romana si Limba materna, iar testele de citire aferente acestor discipline sunt programate miercuri. Rezultatele individuale obtinute la aceste evaluari nu se inregistreaza in catalogul clasei. Potrivit…

- Tot la clasa a II-a, testele de citire aferente acestor discipline vor fi sustinute in data de 8 mai. Testul la matematica este programat in data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura in data de 10 mai. Evaluarea…

- Date privind rezultatele simularii de la Evaluarea Nationala Foto: Arhiva. Putin mai mult de jumatate dintre elevii de clasa a VIII-a au obtinut medii peste 5 la simularea Evaluarii Nationale si numai 28 dintre ei au luat 10. Sunt rezultatele finale ale acestui test, la care au participat,…

- EXAMENE… Elevii claselor a VII-a si a VIII-a vor sustine luni, 11 martie, prima proba a simularii pentru Evaluarea Nationala. Este vorba despre cea la Limba si Literatura Romana, urmand ca a doua zi sa aiba loc cea la Matematica. Rezultatele pe care le vor obtine elevii nu vor fi trecute in catalog…

- Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019 incepe luni cu proba de limba romana. Simularea se va desfasura in perioada 11 - 13 martie, iar la examen vor participa elevii de clasa a VIII-a, care in vara susțin evaluarea naționala, si, in premiera, elevii de clasa a VII-a. Consulta in articol modele de…

- Conform Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș sunt 11.504 elevi in clasa a VII-a și a VIII-a – copii care sunt așteptați la simularea Evaluarii Naționale in acest an. Este vorba despre 5.855 de copii din clasa a VII-a, din Timiș, și 5.649 de elevi de clasa a VIII-a. La simularea Bacalaureatului,…