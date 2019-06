Evaluarea Nationala 2019. Judetul Braila, pe primul loc la procentul de promovare, pentru al saselea an consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si parintii au aflat, ieri, notele la Evaluarea Nationala 2019. Conform calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale, absolventii ciclului gimnazial au putut depune, tot ieri, contestatiile, acestea urmand sa fie solutionate in perioada 26 28 iunie 2019. Notele finale de la examenele…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a dat publicitatii rezultatele Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a, inainte de contestatii. In Maramures au fost inregistrate 13 medii de zece. De asemenea, alti noua elevi au obtinut medii intre 9.95 si 9.90.

- Elevii de clasa a VIII-a intra in vacanta, de vineri, 7 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Absolventii de gimnaziu vor sustine pe data de 18 iunie proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 20 iunie - proba scrisa la Matematica.…

- Elevii de clasa a VIII-a intra de vineri in vacanta, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Absolventii de gimnaziu vor sustine pe data de 18 iunie proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 20 iunie – proba scrisa la Matematica. Elevii…

- Evaluarea Nationala la finalul clasei a VI a va incepe miercuri cu proba de limba si comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.roUrmatoarea proba cea la Matematica si Stiintele naturii va avea loc joi.Conform Legii Educatiei Nationale, rezultatele…

- Elevii si parintii vor primi o lista care contine coduri pentru fiecare specializare si profil, de la fiecare liceu din oras. Elevii trebuie sa treaca pe fisa de inscriere, in ordinea preferintelor, codurile optiunilor pentru liceele, profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite. Vedeti…

- Inspectoratul Școlar București a transmis rezultatele din Capitala la simularea examenului de Bacalaureat, urmand ca Ministerul Educației sa publice vineri seara rezultatele naționale. La Limba Romana, procentul de promovare pentru elevii claselor a XII-a a fost de peste 74% potrivit mediafax.…