- Memorandumul cu tema "Evaluarea complexa a actiunilor intreprinse de Guvern in anul 2018 pentru indeplinirea programului de guvernare si publicarea unui volum privind activitatea guvernamentala", precum si un proiect de hotarare referitor la pasapoartele electronice se afla pe ordinea de zi a sedintei…

- "Prezența președintelui la ședințele de guvern nu poate sa fie nici ingradita, nici limitata. Președintele prezideaza ședințele de guvern. Punct.”, declara presedintele Klaus Iohannis anul trecut, dar a asistat la o singura sedinta de Guvern, pe care a parasit-o dupa prima jumatate deoarece proiectele…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza cu privire la punerea in aplicare, incepand cu data de 9 noiembrie a.c., a Legii nr. 247 pentru modificare si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, conform agerpres.ro. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei se numara un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 31 octombrie 2018.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din…