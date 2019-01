Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Model de subiect limba romana - limba engleza, clasa a VI-a Model de subiect limba romana - limba franceza, clasa a VI-a Model de subiect matematica - stiinte ale naturii, clasa a VI-a Vezi aici MODELELE DE SUBIECTE la Evaluarea Naționala, clasa a VI-a, 2019 La finalul clasei…

- Documente atasate: Model de subiect matematica cls. a IV-a Model de subiect matematica cls. a IV-a Model de subiect limba romana cls. a IV-a Model de subiect limba romana cls. a IV-a Model de subiect limba romana cls. a IV-a Copiii care termina anul acesta invațamantul primar vor susține o testare…

- Ministerul Educației Naționale a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Naționala a elevilor din clasa a II-a pe site-ul www.subiecte.edu.ro. Aceste modele sunt testele pe care le-au susținut elevii in 2014 la Limba Romana și in 2013 la Matematica. Evaluarea Nationala a elevilor din clasa a…

- Tezele se sustin la disciplinele de baza, in cazul elevilor de gimnaziu la Limba romana si Matematica, elevii de clasa a VIII-a vor sustine testari si la Istorie sau Geografie, iar elevii de liceu vor sustine teze la Limba si literatura romana si la disciplinele de profil. Conform programei scolare,…

- Ministerul Educației a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro, modele de subiecte pentru bacalaureat 2019, la profilurile romana și matematica, dupa ce in cursul zilei de vineri s-a decis renunțarea la testele grila pentru BAC 2019, scrie Hotnews. CONSULTA AICI MODEL SUBIECTE ...

- Ministerul Educației au publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modele de subiecte la romana și matematica, la evaluare naționala 2019, dupa ce, in urma consultarilor cu profesorii, sindicatele și elevii s-a renunțat la introducerea testelor grila la evaluare, scrie Hotnews. CONSULTA AICI ...

- Cu șapte luni și jumatate inainte de Evaluarea Naționala și cu opt inainte de Bacalaureat, Ministerul Educației face schimbari pe care le anuleaza, temporar deocamdata, la nici 24 de ore de la anunțarea lor. Miercuri seara, ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, a decis retragerea…

- MODELE SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO Contactat de Edupedu.ro, Radu Gologan a declarat: "Ce mai conteaza camerele de luat vederi, cand copiii sunt suficient de inteligenți ca sa iși faca semne pe degete cu numerele, ceea ce se intampla de foarte multe ori? Partea asta de examen…