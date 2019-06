Evaluare nationala 2019: Care au fost judetele cu cele mai slabe rezultate

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE… Procentul de promovare al elevilor vasluieni la Evaluarea Nationala in Vaslui este putin mai mic decat cel de anul trecut – 65,1% fata de 66,2% in 2018. 1143 de elevi din cei 3253 care au sustinut examenul au luat sub 5, 185 elevi intre 9 si 9,99 si doar cinci au reusit sa obtina [...]

- REZULTATE EVALUARE NAȚIONALA. Peste 72 la suta dintre elevii care au sustinut Evaluarea Nationala au luat note peste 5. Cu aproape un procent mai putin fata de anul trecut. Rezultatele s-au afisat pe site si la avizierele scolilor.

- Rezultatele la EVALUAREA NAȚIONALA 2019, pentru elevii de clasa a VIII-a. Ministerul Educației Naționale a publicat, marți, pe portalul evaluare.edu.ro notele la Evaluarea Naționala. Contestațiile se depun tot astazi, intre in intervalul orar 14.00 – 19.00. Click AICI pentru a vedea notele elevilor…

- Primele rezultate de la Evaluarea Nationala vor fi afisate astazi, zi in care cei nemultumiti de note vor putea face contestatii. Rezultatele de la Evaluarea Naționala vor fi afișate pana la ora 12:00, la avizierele școlilor, dar și pe site-ul Ministerului Educației – evaluare.edu.ro. In anul 2018,…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2019 vor fi afișate marți, 15 iunie, pe EDU.RO. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note depun contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua din nou lucrarile. Zi cu emoții pentru elevii care au susținut saptamana trecuta Evaluarea Naționala 2019. Marți,…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala s-au dovedit și anul acesta o adevarata provocare pentru elevii de clasa a VIII-a din județul Ialomița. O analiza a rezultatelor pe care aceștia le-au obținut in ultimii 4 ani, dupa susținerea acestui tip de testari, arata ca in 8 școli ialomițene promovarea simularilor…

- Dupa dezastrul inregistrat, la inceputul saptamanii, la simularea Evaluarii Naționale, astazi, liceenii buzoieni care au susținut simularea Bacalaureatului au demonstrat ca nu sunt departe de colegii lor de gimnaziu. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau, daca maine…

- Vinovat pentru rezultatele slabe obtinute de Partidul Liberal la alegerile parlamentare din 24 februarie este nimeni altul decat Mihai Ghimpu. O recunoaste chiar el, la o emisiune de la un post privat de televiziune.