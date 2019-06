Evaluare a caprelor negre de catre jandarmii montani In data de 27 iunie s-a desfasurat actiunea de evaluare a efectivelor de capra neagra din fondurile cinegetice suprapuse partial peste raza Parcului National Muntii Rodnei. Evaluarea a fost efectuata de catre reprezentantii gestionarilor fondurilor cinegetice, fiind coordonata de Administratia Parcului National Muntii Rodnei. “La actiune au participat subofiteri jandarmi din cadrul Postului Montan de Jandarmi Borsa si reprezentanti ai institutiilor care desfasoara activitati in raza ariei naturale protejate. Activitatile au fost demarate inca de dimineata si s-au desfasurat simultan pe mai multe… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

