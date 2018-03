Evadat prins dupa 23 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, transmite News.ro . Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pune…

- Purtatorul de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan, a confirmat existenta unui dosar în care procurorii deruleaza cercetari în cazul primarului comunei Belis, Viorel Matis, pentru dare de mita, edilul fiind prins în flagrant în timp…

- Un barbat de 32 de ani din Capitala a escorat la poliție pentru ca asupra lui au fost depistate un pachet cu o masa vegetala uscata si faramitata, asemanatoare canepei si un aparat confectionat artizanal, destinat consumului de droguri.

- Polițiștii de frontiera de la Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. Azi, 5 martie, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Un barbat din Galați a fost prins de radar in județul Vrancea conducand cu o viteza de aproape trei ori mai mare decat limita maxima admisa. S-a intamplat joi dupa-amiaza, cand polițiștii Serviciului Rutier din Vrancea au depistat un galațean de 31 de ani in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E85,…

- Un foc de arma s-a auzit cand directorul institutiei a incercat sa patrunda in clasa, insa nimeni nu a fost ranit sau in pericol, a precizat un purtator de cuvant al politiei din oras. La 14 februarie, un adolescent in varsta de 19 ani a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida, relansand vechea dezbatere…

- La data de 27 februarie a.c., politisti din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au depistat un tanar, de 25 de ani, din com Runcu, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 672 Rachiți, avand o concentratie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar penal sub…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un tanar de 29 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare si conducerea unui vehicul fara permis. Potrivit unui comunicat ...

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme. In urma cu aproape o saptamana, 14 elevi si trei…

- Ieri, politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si impunerii…

- Un jandarm din Alba, aflat in timpul liber, a prins un barbat banuit ca ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin. Suspectul a ieșit de curand din inchisoare, unde a fost trimis pentru furt. Plutonierul adjutant Claudiu Botan, din cadrul Jandarmeriei Alba, se afla cu familia sambata, 17 februarie,…

- Calatorie intrerupta pentru un barbat de 48 de ani din Mehedinți, in Vama Cenad. Acesta a fost reținut de polițiștii de frontiera, dupa ce aceștia au aflat ca e urmarit pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea. Totul dupa ce a fost condamnat pentru conducere fara permis și fals privind identitatea.

- Potrivit dr. Adrian Balba, managerul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii din Constanta, vulpoiul a sapat in timpul noptii de marti un tunel pe sub gardul imprejmuitor, la adancimea de circa 50 de cm, pentru a iesi la vanatoare de pasari salbatice. "Mai precis vulpoiul a iesit sa vaneze…

- Autoritatile lupta continuu impotriva consumatorii de droguri. Un alt individ a ajuns pe mana ofiterilor, dupa ce in locuinta acestuia au fost depistate substante asemanatoare cu narcoticele.

- Politia Buzau este in alerta dupa ce un tanar de 22 de ani si-a injunghiat unchiul si matusa si a fugit de la locul faptei, avand arma crimei asupra sa. Barbatul injunghiat a decedat, iar femeia a fost transportata la spital.

- Un detinut care a evadat in cursul zilei de joi de sub supravegherea paznicilor de la Penitenciarul Satu Mare, a fost prins vineri. AdalbertA Varga, de 23 de ani, a fost gasit de oamenii legii in localitatea Biharia, din judetul Bihor, la aproximativ 100 de kilometri de locul de unde a evadat. (VEZI…

- Un tanar care a evadat pe 8 februarie a fost prins de polițiști intr-un tren. Barbatul in varsta de 22 de ani a evadat in jurul orei 11,30 de la un punct de lucru situat la Palatul Justitiei din Satu Mare, unde se afla incarcerat pentru executarea unei pedepse privative de libertate. El fusese condamnat…

- UPDATE: Tanarul de 23 de ani, inchis pentru talharie, a profitat de neglijenta jandarmilor si a sarit pe fereastra unei toalete de la tribunal. El le-a spus politistilor ca a evadat pentru a-și vizita mama bolnava de cancer, care locuieste in Oradea. Detinutul nu și-ar fi vazut familia de mai mult…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Varga Adalbert, deținutul care a evadat joi, 8 februarie de la Tribunalul Satu Mare a fost prins aseara. Acesta va fi readus in penitenciar. Tanarul de 23 de ani a fost reținut in zona localitații Biharia. Acesta se indrepta spre localitatea sa de origine, Oradea. Varga Adalbert vroia sa-și vada mama…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale l-au localizat, depistat si prins, azi noapte, in comuna Podari, pe Marin M., de 51 de ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din S.U.A. au emis o cerere de extradare in ...

- Nici nu s-a uscat cerneneala pe certificatul de divort, ca Marcel Toader si-a gasit fericirea la bratul altei femei. Afaceristul spune ca s-a lasat sedus de o tinerica blonda. Mai mult, Marcel a vorbit despre a saptea casatorie.

- Fostul iubit al Bianca Dragusanu, interlopul Coco Paun, pe care vedeta l-a acuzat public ca a batut-o si a umilit-o, ii joaca pe degete pe politistii rutieri. Individul a fost prins nu mai putin de....48 de ori conducand cu permisul suspendat, si este liber in continuare!

- Cand nu se afla in vizite de stat, in turnul din New York care-i serveste drept casa sau la clubul de golf din Bedminster (New Jersey), Donald Trump isi petrece majoritatea timpului sau la Mar-a-Lago. Deplasarile sale la aceasta resedinta din Palm Beach (Florida) au devenit atat de frecvente, incat…

- Dosar penal pentru furt pe numele unui barbat de 39 de ani, la Timișoara. El este cercetat de polițiști, dupa ce a fost prins in timp ce transporta cinci anvelope furate. Individul furase marfa de la fabrica ce le produce și la care era angajat.

- Miercuri, Ivanciu Corcioveiu a fost vazut de politistii galateni in timp ce conducea o masina pe un drum comunal din localitatea natala Mastacani. A fost oprit de agenti si i s-a intocmit un nou dosar penal pentru conducere fara permis pe drumurile publice. Acesta este cel de-al 3-lea dosar penal in…

- Polițiști din cadrul Sectiei 15 Rurala Filiasi și Postului Bradesti l-au depistat, ieri, pe R. Romica, de 31 de ani, din comuna Bradesti, care a taiat si sustras fara drept un numar de 22 arbori de esenta paducel si jugastru ...

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Polițiștii clujeni au depistat un adolescent de 15 ani, care conducea un autoturism prin Huedin.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au depistat un minor, de 15 ani, din Huedin, în timp ce conducea un autoturism…

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant.Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care este decis sa castige un nou mandat in fruntea statului la alegerile care vor avea loc anul viitor, este constient de faptul ca sansele sale vor scadea considerabil in cazul in care populatia va avea dificultati financiare. Insa problemele se contureaza…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au salutat, joi, propunerile privind debirocratizarea din sistemul medical avansate de Ministerul Sanatatii si CNAS, remarcand insa ca un comunicat de presa nu tine loc de document…

- Vreau sa va povestesc prin ce-am trecut, ca sa fie un exemplu pentru celelalte femei, mai tinere și mai lipsite de experiența, scrie libertatea.ro. Dupa ce vor citi povestea mea, m-aș bucura daca ar fi mai ințelepte, daca vor sta pe ganduri și vor ințelege ca, in viața, e bine sa nu depinzi de nimeni,…

- Polițiști din cadrul Postului Intorsura l-au depistat, ieri, in comuna, pe Nicola Alin, de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism. Barbatul nu a respectat semnalul regulamentar de oprire efectuat de oamenii legii, și-a continuat deplasarea, ...

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- La data de 5 ianuarie a.c., pe DN 17, in localitatea Tureac, un tanar, de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara, in stare vadita de ebrietate, pe directia de mers spre Vatra Dornei a accidentat doua persoane care circulau in calitate de pieton. Cele doua persoane, de 36 de ani,…

- Un hot care a smuls geanta unei femei de pe umar, in plina strada, a fost prins de trecatori si predat Politiei. Acest lucru s-a intamplat in ultima zi din anul 2017, in municipiul Iasi. Hotul a fost prins in timp ce incerca sa fuga. „La data de 31 decembrie, in jurul orei 15, politistii Sectiei 5 Urbana…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie. Astfel, politistii au constatat si sanctionat 82 de abateri la regimul circulatiei si au retinut cinci permise de…

- Un cetatean bulgar care a incercat sa transporte ilegal in țara lui mii de tigari, a fost oprit de oamenii legii, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac. Soferul a fost depistat ieri, aproape de miezul zilei, atunci cand s-a prezentat la vama pentru efectuarea formalitatilor de trecere a frontierei.…

- Barbatul a fost depistat de polițiști duminica seara, in apropiere de sensul giratoriu de la urcare pe centura Lugojului. A fost tras pe dreapta pentru un control de rutina, insa oamenii legii au simțit ca șoferul miroase puternic a alcool. L-au pus sa sufle in etilotest, iar rezultatul aparatului…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a precizat, pentru News.ro, referitor la fotografia in care apare alaturi de judecatorul CCR, Daniel Morar, ca doar s-a oprit sa-l salute pe acesta, dupa ce a mancat la restaurantul Senatului.„Fotografia…