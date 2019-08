Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana lanseaza o avertizare catre populație prin care informeaza ca un deținut periculos a evadat de la un punct de lucru situat in incinta Iulius Mall din Municipiul Timișoara. La data de 12.07.2019, IPJ Timiș a fost sesizat in jurul orei 13:30 despre faptul ca un barbat incarcerat…

- Un pescar satmarean a reusit miercuri, 10 iulie, o captura record. In raul Somes, in zona Podului Tehnologic, Alexandru Fernea a scos din apele involburate un somn de 75 de kilograme si 2,52 metri lungime.

- Detinutul de la Penitenciarul Ploiesti care a evadat, miercuri dupa-amiaza, de la un punct de lucru din Posesti a fost prins, informeaza IPJ Prahova."Politistii l-au depistat pe evadat in apropierea unei stane din satul Catunu, comuna Drajna", precizeaza IPJ Prahova. Detinutul este condamnat pentru…

- Un detinut care isi ispasea pedeapsa in regim deschis la Penitenciarul din Gaesti a fost prins la cateva ore dupa ce a fugit de la un punct de lucru. Barbatul, care era inchis pentru furt, muncea la un depozit de legume-fructe din comuna Baleni. Surse din randul anchetorilor spun ca acesta avea de gand…

- Detinutul de la Penitenciarul Gaesti care a evadat marti, in jurul pranzului, de la un punct de lucru din Baleni a fost prins, informeaza IPJ Dambovita, scrie Agerpres.Barbatul in varsta de 30 de ani a fost prins in localitatea damboviteana Comisani. Acesta urmeaza sa fie dus de la sediul IPJ Dambovita…

