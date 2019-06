Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile cu bizoni infloresc de la un an la altul in Romania. In doar cativa ani, am ajuns sa avem cea mai mare ferma cu abator autorizat din Europa. Un om ... The post In vestul țarii se afla cea mai mare ferma de bizoni din Europa appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii din vestul țarii au facut in aceasta dimineața 15 percheziții domiciliare la adresele mai multor suspecți de trafic de droguri din Timișoara și Reșița. Vizați au fost membrii unui grup infracțional organizat, specializat in trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Caraș-Severin, au efectuat 15 percheziții domiciliare, 13 in Reșița și 2 in Timișoara, la membrii unui grup infracțional organizat, specializat in…

- Dupa trei ani de prezenta in Timisoara, Reteaua de sanatate Regina Maria isi consolideaza expertiza medicala prin preluarea spitalului Premiere, cel mai mare spital privat multidisciplinar din regiunea de vest a tarii.

- Cea de-a XV-a editie a Noptii Muzeelor, unul din cele mai importante evenimente muzeale ale anului la nivel european, la care vizitatorii au acces gratuit in expozitii, va incepe in acest an in intreaga Europa in 18 mai si se va incheia dupa miezul noptii. Initiata de Ministerul Culturii si Comunicarii…

- Viorica Dancila a ajuns vineri, 10 mai, si in Vestul tarii. Dupa ce, in timpul vizitelor din Hunedoara si Cluj a fost huiduita, staff-ul PSD Timis a anuntat ca premierul nu va mai ajunge la Timisoara, ci va vizita doar comuna Giarmata.

- Inclusiv microbistii din vestul tarii si-ar dori sa vada din nou nationala Romaniei la Campionatul Mondial de fotbal, in orice formula. La primele editii ale competitiei care mai tarziu avea sa cucereasca intreg mapamondul, osatura primei reprezentative era formata in principal din jucatori din Capitala…

- Dezvoltat dupa un concept ca la Palas, Openville va fi un mini-oras pozitionat in centrul Timisoarei, care va include cladiri de birouri, un parc, o parcare subterana, un nou cinema multiplex, restaurante, sali de evenimente, noi magazine si facilitati de petrecere a timpului liber. Proiectul se construieste…