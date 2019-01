Stiri pe aceeasi tema

- Un comando inarmat a atacat o escorta penitenciara luni dimineata in fata tribunalului din Tarascon (Bouches-du-Rhone, departament in sudul Frantei), permitand evadarea unui detinut care urma sa compara in fata judecatorului de instructie. In jurul orei locale 08:30, trei indivizi 'puternic inarmati'…

- Tentativa de jaf ca-n filme, la Ramnicu Valcea. Doi tineri au fost prinsi de politisti in timp ce incercau sa coboare in apartamente, de pe un bloc, cu ajutorul unor franghii, a transmis Digi 24. Fapta s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 3.00, in cartierul 1 Mai din Ramnicu Valcea. Barbatii,…

- Tentativa de evadare a avut loc la inceputul acestei saptamani. Detinutul se numette Jeffrey Hope si are 28 de ani. El urma sa fie dus inapoi in celula cand a crezut ca le insala vigilenta gardienilor si a luat-o la fuga pe culoare, intr-o tentativa de evadare fantasmagorica. Evident ca detuinutul…

- Alexandru Vișinescu a revenit de la spital in penitenciar pentru a-și ispași pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații, din care a executat mai puțin de 3 ani. Torționarul, care in septembrie a implinit 93 de ani și este cel mai batran deținut din Romania, a ajuns de cateva…