Stiri pe aceeasi tema

- O noua evadare spectaculoasa a avut loc luni în Franța, dupa ce un comando înarmat a atacat o escorta a serviciilor penitenciare în fața unui tribunal, scrie AFP.Acest nou incident vine dupa evadarea impresionanta a recidivistului Redoine Faïd, în iulie 2018, care…

- Un comando inarmat a atacat o escorta penitenciara luni dimineata in fata tribunalului din Tarascon (Bouches-du-Rhone, departament in sudul Frantei), permitand evadarea unui detinut care urma sa compara in fata judecatorului de instructie. In jurul orei locale 08:30, trei indivizi 'puternic inarmati'…

- Un comando inarmat a atacat o escorta penitenciara luni dimineata in fata tribunalului din Tarascon (Bouches-du-Rhone, departament in sudul Frantei), permitand evadarea unui detinut care urma sa compara in fata judecatorului de instructie, informeaza AFP si La Croix, informeaza AgerpresIn…

- "Sper ca francezii vor putea sa se elibereze un presedinte foarte slab si ocazia va fi cea de la 26 mai (alegerile europene), cand in cele din urma poporul francez isi va putea prelua in propriile maini viitorul si destinul, orgoliul sau prost reprezentat de un personaj precum (Emmanuel) Macron",…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a declarat marți ca spera ca poporul francez sa se elibereze în curând de un "președinte foarte slab", scrie AFP."Sper ca francezii se vor putea elibera în curând de un președinte foarte slab și ocazia este cea…

- Adunarea Nationala a Frantei votat luni crearea unui parchet national antiterorist (PNAT), una dintre masurile-cheie ale proiectului de reforma a justitiei, care trebuie sa permita, potrivit guvernului, un raspuns mai bun la amenintare, relateaza AFP. Articolul adoptat de deputati in prima lectura prevede…

- Circa 40 de pasageri aflati in doua trenuri regionale au fost evacuati vineri seara in apropierea garii Sausset-les-Pins din departamentul Bouches-du-Rhone, dupa ce mai multi arbori s-au prabusit pe calea ferata in urma unei tornade de mici dimensiuni, au informat surse din cadrul pompierilor si SNCF,…

- Jean-Luc Godard a refuzat o invitatie la muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg din cauza "conditiilor de detentie la care este supus regizorul Oleg Sentov", inchis in Rusia, potrivit unui mesaj al cineastului franco-elvetian, dat publicitatii luni de Societatea Realizatorilor de Filme (SRF) din Franta,…