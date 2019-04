Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters.…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor, pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Premierul britanic, Theresa May, va prezenta, luni, un plan de investitii in valoare de 1,6 miliarde de lire sterline pentru stimularea cresterii economice in comunitatile care sustin Brexit-ul. Despre acest lucru ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament…

- Principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, partidul Laburist, a propus ca deputatii sa poata dezbata asupra unui nou referendum privind Brexit-ul, o optiune exclusa de guvernul conservator al premierului Theresa May, dar care prinde tot mai mult contur, relateaza AFP. Propunerea a fost…

