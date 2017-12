Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA.Taifunul Tembin, al 16-lea…

- Bilantul deceselor provocate de furtuna tropicala Tembin in Filipine a depasit 200, mii de oameni au ramas fara case, iar cautarile supravietuitorilor continua, informeaza news.ro.Autoritatile spun ca cei mai multi oameni au ignorat avertizarile de a se muta. Filipine se confrunta cu…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si ...

- Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului în timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa ce au fost scosi la timp din apele…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din cauza…

- Dupa o mie de zile de razboi civil, peste 8 milioane de oameni risca sa moara de foame in Yemen. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.Foarte multi dintre cei aflati in pericol sunt copii, avertizeaza agentiile umanitare ale ONU.

- Compania aeriana Air Berlin, aflata in faliment, a platit peste 40 de milioane de euro (47,27 milioane de dolari) din creditul punte in valoare de 150 de milioane de euro primit de la Guvernul german.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Fan Courier, cea mai mare companie de curierat din Romania, vrea sa aduca basarabeni, ucraineni și sarbi deoarece se confrunta cu o criza tot mai mare a forței de munca, in special in zona de Vest a țarii, a declarat Felix Patrașcanu, unul dintre fondatorii companiei, citat de Hotnews.ro . Acesta a…

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…

- Guvernul aloca 15 milioane de lei pentru incalzirea centralizata din municipiul Bacau, la doua saptamani dupa ce primarul Cosmin Necula avertiza asupra „bombei cu ceas” reprezentate de sistemul centralizat si proiectul european pe termie derulat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Impozitul pe profit a scazut cu 6,2%, TVA a scazut cu 129 milioane lei, accizele cu peste 800 milioane, iar impozitele si taxele pe proprietate cu 634 milioane de lei. Investitiile din bani publici au scazut cu 20.3%, iar investitiile din fonduri europene au scazut cu 23.1% fata de 2016... In 2016,…

- Guvernul R. Moldova urmeaza sa primeasca prima tranșa din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeana, in primele luni ale anului 2018. O declarație in acest sens a fost facuta astazi, la Bruxelles, de catre Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti, anunta CNN. În 2016, două persoane din afara companiei au accesat informaţiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail…

- Purtatorul de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May a declarat joi ca nu exista nicio legatura intre o datorie catre Iran de 400 milioane de lire sterline (528 milioane dolari) si soarta unei angajate umanitare iraniano-britanice incarcerate, potrivit Agerpres.

- Guvernul a aprobat recent plațile pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul…

- O afectiune extrem de grava nu este bagata in seama de catre milioane de oameni, dar aceasta poate produce boli crancene. Anumite substanțe nutritive pot fi foarte daunatoare in cantitați mari, atrag atenția specialiștii. Printre aceste substanțe nutritive se numara și fierul, un mineral esențial,…

- Guvernul grec va distribui suma de 1,4 miliarde de euro, sub forma de dividende sociale, pensionarilor și altor categorii de persoane afectate de programele de austeritate, a anunțat, luni seara, premierul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters și AFP. Din suma totala de 1,4 miliarde de…

- Un cunoscut chef a murit la varsta de 80 de ani. Milioane de oameni l-au indragit si i-au urmarit show-urile TV. Antonio Carluccio era cunoscut pentru emisiunile TV, dar si pentru multitudinea de carti de retete pe care le-a scris. Potrivit thesun.co.uk, Antonio Carluccio si-a dat ultima suflare acasa,…

- Guvernul a aprobat in pofida opo­zitiei cvasigenerale, modifi­ca­rea prin ordonanta de ur­gen­ta a Codului fiscal prin care con­tributiile sociale ale angaja­to­rului sunt trecute in sarcina angaja­tului, impo­zitele la venituri si contributiile sociale totale se reduc, dar si contributia la Pilonul…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul sud-coreean Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax.Cu vizite…

- Taifunul "Damri" face ravagii in Vietnam. Doar in ultimele trei zile, 44 de oameni au murit, iar 19 sunt dati disparuti. Din cauza ploilor abundente aproape 120 de mii de locuinte au ramas sub ape sau au fost avariate. Pana acum, peste 30 de mii de oameni au fost evacuati.

- Motivul invocat este programul aglomerat al liderului de la Casa Alba in cadrul turneului efectuat in Asia in perioada 3-14 noiembrie. In schimb, presedintele SUA va vizita o baza militara americana din Coreea de Sud. "Presedintele nu va vizita zona demilitarizata. Nu este suficient timp…

- Romanii iși primesc donațiile inapoi. Ministerul Culturii a facut o procedura care iți explica cum poți sa-ți primești inapoi donația pentru Cumințenia Pamantului. Astfel, persoanele care au donat o suma prin virament (ordin de plata in lei/dispoziție de transfer valutar intrabancar și interbancar),…

- Portavioanele USS Theodore Roosevelt si USS Nimitz, escortate de numeroase alte nave militare, inclusiv submarine, au ajuns miercuri in zona de operatiuni a Flotei a 7-a a SUA, in vestul Oceanului Pacific. Un alt portavion, USS Ronald Reagan, este stationat in Japonia, iar saptamana trecuta…

- Sezutul prelungit a fost comparat cu fumatul din cauza riscurilor pe care le-ar putea avea asupra sanatatii, ingrijorarile vizand in special oamenii care lucreaza in birouri. In curand, angajatii din Filipine nu vor mai trebui sa isi faca griji in legatura cu aceste riscuri, pentru ca vor…

- Sa calatoresti in destinatii exotice poate fi chiar mai ieftin decat in unele tari din Europa. Iata asadar care sunt unele dintre cele mai ieftine si sigure destinatii exotice, in care poti sa ai o vacanta de doua saptamani fara sa platesti o avere. 0 0 0 0 0 0 Atunci cand zicem destinatie…

- Poluarea ucide milioane de persoane din întreaga lume, cauzând boli de inima, infarcturi si cancer la plamâni, potrivit unui studiu international, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul va aloca 2 milioane de lei sub forma de indemnizatii unice pentru constructia unei case individuale, a unei locuinte cooperatiste, procurarea spatiului locativ sau pentru restaurarea caselor vechi. De prestatii vor beneficia 49 de persoane din noua raioane ale tarii.

- Vicepremierul spaniol a confirmat miercuri ca Madridul va incerca sa suspende o parte sau intreaga autonomie a Cataloniei daca liderii secesioniști ai acesteia nu vor renunța la declarația de independența, cu 24 de ore inainte de termenul limita fixat in acest sens, informeaza AFP.

- Gigantul aerian german Lufthansa a ajuns la un acord pentru preluarea unei parți din operatorul rival Air Berlin, care a intrat in insolvența in luna august, pentru 210 milioane de euro. Operatorul low-cost Ryanair a anunțat ca va face o plangere la Comisia Europeana, pe motiv ca astfel Lufthansa va…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in Executiv. "Un Guvern trebuie sa fie format din oameni curați care nu au niciun fel de probleme", a declarat Iohannis, dupa o vizita efectuata la fabrica Ford din Craiova. Potrivit șefului statului,…

- Guvernul a aprobat finantarea cu 477 milioane de euro a proiectelor “Romania Start Up”, in urma deciziei Rovanei Plumb de a suplimenta alocarile prevazute initial pentru a da posibilitatea antreprenorilor care au avut proiecte admise in urma evaluarii sa aiba acces la finantare din fonduri europene.…

- Se anunta o zi dificila în Franta. 5,4 milioane de angajati din sectorul public vor protesta fata de noua lege a muncii a lui Emmanuel Macron. Pentru prima data în ultimii 10 ani, toate cele noua sindicate ce reprezinta angajatii statului francez se aliaza împotriva…

- La Madrid, sambata dupa-amiaza are loc un miting pentru "apararea natiunii si a Constitutiei Spaniei". Potrivit El Pais, in intreaga Spanie vor avea loc manifestatii pentru dialog si unitate in fata situatiei din Catalonia. Guvernul spaniol i-a indemnat vineri pe separatistiii catalani sa-si dizolve…

- Guvernul este dispus sa ofere cinci milioane de euro, insa proprietarii vor mult mai mult, astfel ca nu se știe daca tranzacția va avea loc. „Cumințenia Pamantului” este ținuta intr-un depozit al Muzeului Național de Arta, publicul neavand acces la ea, asta pentru ca nu este asigurata, iar reprezentanții…

- Fondurile alocate sprijinului de care beneficiaza, in acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura au fost majorate cu 87,5 milioane de lei. Acest sprijin consta in aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrarilor mecanizate…

- Guvernul regiunii autonome Catalonia a anuntat, luni, ca 90% dintre catalani s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie, dupa numararea a peste 2,2 milioane de voturi, relateaza site-ul publicatiei El Pais. Rezultatul vine dupa un scrutin marcat…

- Potrivit AFP, au drept de vot circa 5,3 milioane de cetațeni din Catalonia, provincie spaniola cu 7,5 milioane de locuitori. Rajoy a declarat ca majoritatea catalanilor nu au participat la consultarea populara, iar cei care au participat au fost pacaliți. Guvernul provincial de la Barcelona,…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a negat duminica seara ca în Catalonia a avut loc un referendum pentru independenta, informeaza Reuters. Consultarea populara a fost „o parodie a însesi esentei democratiei”, a sustinut Rajoy, citat de DPA. Potrivit AFP,…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani au fost chemati duminica la vot, intr-un referendum pentru independenta fata de Spania organizat de autoritatile regiunii, dar Guvernul de la Madrid considera initiativa neconstitutionala, luand deja masuri impotriva desfasurarii plebiscitului. UPDATE…

- Fostul șef al unei banci din Vietnam a fost condamnat la moarte , dupa ce a fost gasit vinovat de frauda și abuz de putere. Alți zeci de angajați au fost condamnați la inchisoare, in acest caz in care zeci de milioane de dolari au fost fraudați, noteaza BBC News. Nguyen Xuan Son, care a fost directorul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca procurorii ar trebui sa investigheze situatia de la CFR, acolo unde pierderile depasesc 142 milioane de euro, in conditiile in care in infrastructura nu se vad lucrarile, "dar ne lovim de o virgula in contract si cerem bani". "Avem 142…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba de "platile directe in sectorul vegetal care se acorda pentru anul de cerere 2017, plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic si schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine care se acorda pentru anul de…