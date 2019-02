Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de persoane, cei mai mulți fiind civili și familiile militanților Stat Islamic, au fost evacuate miercuri din ultima enclava controlata de grupul terorist în estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza Mediafax citând site-ul agenției…

- Un convoi format din zeci de camioane care transporta civilii evacuați din enclava Baghouz controlata de gruparea extremista Stat Islamic au parasit regiunea din estul Siriei, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (SDF), relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Gruparea extremista Stat Islamic "isi da ultima suflare" in estul Siriei, unde este tinta unui asalt in ultimul sau bastion din aceasta zona bogata in resurse energetice, a transmis joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit DPA. Sambata, Fortele Democrate Siriene (SDF), militii…

- Un numar de 70 de civili au fost ucisi sau raniti in total marti in estul Siriei in cursul unui atac aerian al fortelor aflate sub comanda SUA, a relatat televiziunea de stat siriana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in…

- Fortele Democratice Siriene (SDF) au demarat o operațiune asupra ultimului teritoriu controlat de militanții Stat Islamic in estul Siriei, menita sa elimine militanții teroriști, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Proteste de AMPLOARE in Madrid - Zeci de mii de…

- Coaliția antiterorista internaționala coordonata de SUA a bombardat o moschee in nord-estul Siriei, unde se crede ca se afla un post de comanda al rețelei teroriste Stat Islamic, informeaza postul Haberler pe pagina electronica, potrivit Mediafax.In urma bombardamentului aerian "a fost distrus…

- Peste 11.000 de persoane s-au refugiat in ultimele doua saptamani din ultima reduta a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, a indicat joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), precizand ca este vorba mai ales despre familii de jihadisti care au fugit din calea ofensivei unei coalitii…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a anuntat, miercuri, ca Statul Islamic (ISIS) a executat 700 de prizonieri in aproape doua luni in estul Siriei, scrie Reuters.Gruparea de monitorizare din Marea Britanie a precizat ca prizonierii se afla printre cei 1.350 de civili si soldati pe…