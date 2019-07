Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene (BCE), au fost evacuate duminica în centrul orasului german Frankfurt, pentru o operatiune în scopul transportarii si dezamorsarii unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza site-ul T-online.de, citat de…

- Mii de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene (BCE), au fost evacuate duminica in centrul orasului german Frankfurt, pentru o operatiune in scopul transportarii si dezamorsarii unei bombe din al II-lea Razboi Mondial, informeaza site-ul T-online.de, conform Mediafax.Citește…

- Compania Fraport, care opereaza aeroportul, recomanda pasagerilor sa ceara din timp informatii liniilor aeriene si sa verifice site-ul de internet si aplicatia pentru telefoane mobile a aeroportului pentru planificarea plecarilor si sosirilor.Durata perturbarii traficului depinde si de…

- Compania Fraport, care opereaza Aeroportul Frankfurt, din Germania, a anunțat ca pasagerii se pot astepta la intarzieri duminica din cauza operatiunilor de eliminare a unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters. Pasagerilor li se recomanda sa ceara din timp informatii liniilor aeriene…

- Patru localitati si aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate in urma extinderii focului, din cauza unor rafale puternice de vant si unei vegetatii uscate, in pofida desfasurarii unor bombardiere cu apa si unor sute de pompieri.Inchis in 2015, fostul poligon de antrenament si manevre…

- Cladirea fostului cinematograf ”Columna” din centrul municipiului Alba Iulia este tot mai insalubra și mai periculoasa pentru locuitori, insa pare un loc invizibil pentru autoritați. Deși, periodic, apar imagini care reflecta starea grava de degradare in care se afla imobilul, situația lui a ramas neschimbata…

- Doua sectii de votare din Londra au fost evacuate joi, in timpul alegerilor europarlamentare din Regatul Unit, dupa ce pe un santier din zona Kingston din sud-vestul metropolei a fost gasita o bomba neexplodata din al Doilea Razboi Mondial, transmite PA. Politia a blocat accesul in apropiere si a evacuat…

- O parte a centrului orasului Frankfurt a fost evacuata, duminica dimineata, pentru ca specialistii sa poata detona bomba americana din al Doilea Razboi Mondial. Circa 600 de persoane au fost rugate sa-si paraseasca locuintele din motive de securitate, a indicat un purtator de cuvant al politiei. Proiectilul…