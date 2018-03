Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua proiectile proveneau din Al Doilea Razboi Mondial, iar la unul dintre ele focosul era functional. ''Tudor I., de 67 de ani, din localitatea Traian, in timp ce facea curatenie in gospodaria sa, a descoperit doua elemente de munitie neexplodate, pe care le-a recunoscut imediat ca fiind…

- Persoanele care solicita restituirea sumelor platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice (MFP) Tiberiu Mavrodin a declarat marti ca specialistii institutiei pregatesc, in aceasta perioada, o serie de proiecte normative de relaxare a procedurilor fiscale, printre care si „un formular unic”de declarare pentru persoane juridice.…

- Faptul ca vineri a aparut ​Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal și pentru declararea și plata asigurarilor sociale pentru persoanele ce obtin venituri extrasalariale e deja cunoscut. Astazi venim cu o analiza a acestei ordonanțe care aduce multiple modificari in zona impozitului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- O ambulanța, care se deplasa la o persoana cu hipertensiune arteriala (urgența de cod galben), a ramas blocata in Bragadiru, din cauza zapezii, iar pentru a fi deblocata a fost trimis un vehicul off road de la o companie cu care Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF) are protocol de colaborare…

- SCOLI INCHISE vineri, 23 martie 2018, Ilfov: " Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 20 – 24 martie 2018, conducerea Inspectoratului Scolar al judetului Ilfov de comun acord cu Comandamentul Judetean pentru Situatii de urgenta…

- Momente de spaima pentru un locuitor al Capitalei. Un incendiu a izbucnit intr-o casa la sol situata in sectorul Buiucani.La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale, care timp de 15 minute au lichidat focarul de incendiu, reusind sa impiedice propagarea acestuia.

- Un barbat in varsta de 68 de ani a avut de suferit in urma exploziei care s-a produs astazi la intersecția strazilor Armeneasca și Mateevici din capitala. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara ca va actiona în judecata persoanele care fac afirmatii "defaimatoare" în spatiul public si compara "în mod tendentios" achizitia de autobuze de la

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- 13 elemente de munitie ramasa neexplodata, din timpul conflictelor militare, au fost ridicate de echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny ” al judetului Vrancea, pe timpul unei misiuni de asanare din localitatea Domnești Sat (comuna Pufești –…

- Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor care beneficiaza de asigurare fara plata contribuției. Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8 din 22 februarie 2018, privind reglementarea unor masuri in domeniul…

- Dupa ce au lucrat intens ultimele 24 de ore la deszapezirea orașului, colaboratorii primariei se pregatesc de noile provocari pe care le va aduce sfârșitul lunii februarie. În acest context, primarul general interimar, Silvia Radu, a convocat astazi comandamentul…

- Zece medici s-au oferit voluntari pentru a participa la acest proiect care va fi demarat odata cu achiziția unei unitați stomatologice mobile, care sa se poata deplasa și la domiciliile pacienților. La nivelul județului Bistrița-Nasaud va fi demarat, in curand, un proiect derulat in parteneriat de…

- Impreuna cu Poliția Locala s-au format echipe mixte in vederea identificarii persoanelor fara adapost și indrumarea acestora catre Adapostul de Noapte, care este situat in str. P-ța Republicii 17 ( sediul SVSU) și este deschis in aceasta perioada de la ora 21.00 la ora 08.00. Administratia…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Arad, Daniela Cirnatu, a declarat pentru News.ro ca a fost confirmat al treilea deces al unui bolnav de gripa in judet. "Am inregistrat al treilea caz de deces, la o pacienta in varsta de 69 de ani, care s-a prezentat la spital la inceputul…

- Avand in vedere condițiile meteorologice prognozate – cod galben de ninsori insemnate cantitativ și viscol (26.02.2018, incepand cu ora 04.00 - pana pe 27.02.2018, ora 20.00) și cod portocaliu pentru temperaturi foarte scazute (26.02.a.c., incepand cu ora 03.00 - pana pe 01.03.a.c., ora 10.00) – polițiștii…

- E ger la Cluj. Unde sunt centrele pentru persoanele fara adapost La Cluj-Napoca se anunța temperaturi intre -10 și -22 grade Celsius, iar municipalitatea a anuntat sprijin pentru persoanele fara adapost. Numerele de telefon la care cetațenii pot suna daca observa persoane fara adapost sunt: 0264.955…

- Numarul solicitarilor la ambulanța a crescut constant in București și in Ilfov de la inceputul iernii. Peste 1.500 de apeluri sunt primite in fiecare zi, a declarat directorul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu. Tot mai mulți oameni cer ajutorul ambulanței, dupa racirea…

- Ministerul Sanatatii aduce, joi seara, precizari privind Ordonanta de Urgenta care include masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate.Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca,…

- Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datoreaza, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii…

- In sectorul Rișcani al capitalei a izbucnit un incendiu. Serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența informeaza ca incendiul s-a pornit de la niște cabluri electrice.

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2017 modifica si completeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, anunta AJOFM Maramures intr-un comunicat de presa. Astfel somerii inregistrati la AJOFM Maramures, de cel putin 30 de zile, care…

- Alin Ignat, politicianul amendat de Garda Antifrauda a ANAF, critica in mod ipocrit reforma cu privire la contractele part-time Alin Ignat, patron de restaurant amendat de Garda Antifrauda și cosilier local PNL (PDL), nu rateaza niciun moment sa critice masurile fiscale legale, echitabile și corecte…

- Noi reguli de vizita au fost impuse la Spitalul Judetean de Urgenta, dar si la celelalte unitati medicale cu paturi. Restrictiile au fost cerute de Directia de Sanatate Publica Buzau, cu o zi inainte ca oficialii DSP sa confirme existenta a patru cazuri de gripa din judetul nostru. Persoanele care au…

- Un proprietar a scos recent la vanzare probabil cea mai mica garsoniera din București. Are o suprafața utila de doar 6 mp. Aceasta se afla chiar in centrul Bucureștiului, iar persoanele interesate o pot cumpara cu doar 7.000 de euro. Potrivit anunțului de vanzare, “minigarsoniera” confort 3 se afla…

- ”Revolutia Fiscala” continua si este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar si a incertitudinii, confuziei sporite si nesigurantei pe care au generat-o…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- București, sector 3: Regulament nou de atribuire a parcarilor de resedinta ArhivaFoto: Atena Teognoste. Un nou regulament de atribuire a parcarilor de resedinta, în Sectorul 3 al Capitalei, a intrat în vigoare la începutul acestei luni. O prima modificare a Regulamentului…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Un tânar de 25 de ani a fost împușcat mortal, iar altul de 27 de ani, a fost ranit grav dupa o disputa cu niște vecini de bloc. Totul s-a întâmplat în ziua de duminica, 7 ianuarie în sectorul Botanica al capitalei, transmite IPN. Potrivit unui comunicat…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- Pe 2 ianuarie, Gheorghe Preoteasa, de 84 de ani, din comuna argeșeana Mușatești, a plecat de la domiciliu cu scopul de a vizita rude din localitatea invecinata, Valea Iașului, dar nu a mai ajuns. Semnalmente: inaltime 1,65-1,70 m, aproximativ 60-65 kg, par grizanat, sprancene și barba albe. Semne particulare:…

- Majorarea tarifului s-a decis prin hotarare de Consiliu Local și presupune o scumpire de la 5, la 12 lei pe luna pentru persoanele fizice. Termenele de plata au fost stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele…

- Masuri IGSU la trecerea dintre ani Foto: IGSU. Peste 5.100 de pompieri, cu 2.900 de mijloace tehnice si mai multe echipaje SMURD vor fi zilnic la datorie în zilele urmatoare, când sunt organizate concerte sau alte manifestari la trecerea dintre ani. Inspectoratele pentru Situatii…