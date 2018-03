Stiri pe aceeasi tema

- Este mai mult decat evident ca apare destul de rar in public, reușind sa evite cu grație paparazzi, dar și atunci cand vine la birou, Eva Mendes o face cu mult stil. Cu farmecul specific unei femei destul de discrete, Eva Mendes a mai marcat o apariție rara, dar fashion. Soția lui Ryan Gosling a ales…

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa, scrie agerpres.ro.

- "Black Panther", adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, continua sa domine box-office-ul nord-american in cea de a patra saptamana de rulare, cu incasari de 41,1 milioane de dolari in acest weekend si 562 de milioane in total, respectiv peste…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Greva la metrou si in caile ferate, pichete in fata marilor magazine, prezentatoare-vedeta absente din mass-media - Spania s-a mobilizat joi pentru drepturile femeilor printr-o greva generala 'feminista' fara precedent in aceasta tara, transmite AFP.Apelul sindicatelor si al organizatiilor…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau…

- Pentru ca astazi este Ziua Femeii ne-am gandit sa sarbatorim frumusețea. Ne-o ilustreaza celebrul fotograf Mihaela Noroc care, dupa ce a strabatut 50 de țari in patru ani, a pus cap la cap „Atlasul frumuseții”, un volum cu 500 de portrete și poveștile aferente personajelor pe care le-a imortalizat.

- Femeile din Romania se bucura de o deschidere larga catre functiile de conducere, conform unui raport privind egalitatea de gen publicat de Comisia Europeana in 2017. Raportul arata ca 41% dintre functiile de conducere in Romania sunt ocupate de femei,...

- Gala premiilor Oscar este nu doar o ceremonie dedicata celor mai bune filme si actori, dar si un adevarat spectacol al modei. Starurile de la Hollywood se intrec in alegerea ținutelor pentru a straluci in lumina reflectoarele si sunt gata sa plateasca pentru ele o adevarata avere.

- Ne aflam intr-un fel de „Saptamana Mare” a femeilor: știți, perioada aceea intre 1 și 8 martie, cand totul devine, brusc, despre noi. Suntem dintr-o data bombardate cu atenție, diverse obiecte legate cu șnuruleț alb-roșu, dulciuri și… mai ales, flori. Apoi – pauza. Domnii s-au achitat de „sarcina” și…

- Fergie si Josh Duhamel au socat o lume intreaga in urma cu 5 luni, cand au anuntat ca nu mai formeaza un cuplu. Pareau sa fie familia perfecta, insa cantareata in varsta de 28 de ani si sotul ei au luat-o pe drumuri separate.

- A cumparat-o in 2006 cu doar 7, 2 milioane de dolari, iar acum vrea sa faca un profit de 3 milioane de dolari. Charlie Sheen și-a listat vila din Beverly Hills pe site-urile de specialitate, cerand aproape 10 milioane de dolari. Vila e, ce-i drept, superba! Proprietatea, construita in 1992, imbina…

- Ultima aparitie in public a Ducesei de Cambridge i-a atras o multime de critici din partea femeilor celebre de la Hollywood si nu numai. Kate Middleton a fost aspru atentionata, pentru tinuta pe care a purtat-o, pe toate retelele de socializare.

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- Este un super model, are un trup de invidiat si este una dintre cele mai in voga modele. Metisha Schaefer, pentru ca despre ea este vorba, a petrecut singua de Ziua Indragostitilor, insa intr-un mod inedit.

- Cum arata casa lui Jennifer Aniston. Are cea mai spectaculoasa terasa din Hollywood? Jennifer Aniston locuieste intr-o vila superba situata in exclusivistul cartier Bel Air din Los Angeles. Actrita a investit milioane buna in aceasta locuinta care a fost prezentata in cateva fotografii incluse in revista…

- Deputatul USR Claudiu Nasui scrie, pe pagina sa de Facebook , ca presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, intrata in atentia opiniei publice dupa ce s-a intrebat intr-un interviu pentru Stirile ProTv de ce femeile nu pot fi motostivuitor,…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Ce au in comun aceste feluri negative de a fi de mai jos? Caracterul si comportamentul care indeparteaza o femeie. Sigur ca e nevoie de ceva timp ca sa iti dai seama daca persoana pe care abia ai intalnit-o are caracteristici neplacute ca cele prezentate in continuare, insa de indata ce ai identificat,…

- Consumam multe alimente fara sa știm cu exactitate cat de multe beneficii au asupra organismului nostru. Probabil ca iți plac semințele de dovleac, le consumi, dar nu știi ce conțin și ce vitamine aduc corpului tau.

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba, de 24 de ani, și Robert Popescu, 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana.

- Pentru femeile care vor sa aiba o aparitie naturala si de bun gust, exista cateva reguli de urmat care imbina excelent cromatica hainelor cu cea a pielii si a rujului. Iata cateva dintre ele: Rochia neagra + rujul rosu. Este o combinatie care sugereaza eleganta, atractie si putere personala. De obicei,…

- J Balvin colaboreaza din nou cu Anitta și lanseaza a doua piesa impreuna. La doua luni dupa ”Downtown”, cei doi și-au unit din nou vocile, iar piesa pe care au lansat-o se numește ”Machika” și este ceva complet diferit de ce ai vazut și auzit pana acum.

- Ellen Pompeo, vedeta serialului „Grey's Anatomy“, va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a aparea in urmatoarele doua sezoane ale productiei. Actrita a subliniat ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood.

- Femeile au modalitatea lor de a transmite indirect cand sunt pregatite sa faca dragoste. Multe din ele apeleaza la anumite gesturi care interpretate corect te pot conduce direct in asternuturile ei.

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Totusi, e de admirat ca multe dintre vedetele de la Hollywood nu se ascund si au curajul sa se arate complet naturale. Frumusetea vine din interior, iar acesta nu e un cliseu! Chiar Julia Roberts a spus ca in ziua de azi, SUFLETUL e singurul care are nevoie de chirurgie!

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografica de la Hollywood. Companiile americane de producție au inregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate.