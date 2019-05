Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Jim Jarmusch prezinta o poveste cu zombie plina de umor si accente politice in "The Dead Don't Die", filmul care a deschis marti seara cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes, in care Iggy Pop joaca rolul unui "mort-viu" dependent de cafea, Bill Muray si Adam Driver interpreteaza…

Mati Diop este prima regizoare de culoare selectata in competitia Festivalului de Film de la Cannes, iar pe ea acest lucru o face doar sa isi puna intrebari. Filmul ei „Atlantique" se afla in postproductie, cand organizatorii celui mai important eveniment de gen au facut anuntul, relateaza News.ro.

- Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, au anuntat joi organizatorii…

- Regizoarea si scenarista franceza Claire Denis va prezida juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje din cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit unui anunt publicat vineri pe site-ul oficial al evenimentului. La ultimele editii, juriul acestei…

- Situație fara precedent la Spitalul Județean Sibiu care se confrunta cu o criza de medici de urgența. Noua posturi libere au fost scoase la concurs de trei ori, insa nimeni nu s-a prezentat. Directorul unitații medicale susține ca medicii tineri nu sunt interesați sa lucreze la Urgența și tot mai mulți…

- Dupa ce a confirmat ca zilele trecute a ajuns de urgența la spital, dupa o hemoragie puternica, Andreea Balan a dat ultimele detalii despre starea ei. Artista a declarat ca vineri se va hotari daca va fi supusa unei alte operatii sau daca va mai fi nevoita sa astepte in jur de doua-trei saptamani.…

Șoc dupa șoc in familia cantareței Andreea Balan. Aceasta a fost operata de urgența dupa ce acum aproape doua saptamani a suferit un stop cardiac in timpul operației de cezariana la care era supusa.

- Actrita Rona Hartner, in varsta de 45 de ani, a anuntat pe pagina sa de Facebook, faptul ca a ajuns de urgenta la spital, unde va fi operata. „Dragii mei, inainte sa apara vreo veste ciudata, trebuie sa va spun eu despre ce e vorba. Am avut o mica stare proasta joi noaptea, vineri am fost preluata de…