Eva Longoria, in culmea fericirii la 43 de ani. Vedeta asteapta primul ei copil I can’t believe on this birthday I have a pending birth inside of me! Thank you all for the birthday wishes already! It’s been an amazing year, but my greatest gift? Already got it A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Mar 15, 2018 at 9:04am PDT De-a lungul anilor s-a speculat de multe ori ca Longoria ar fi insarcinata, insa de fiecare data ea a raspuns zvonurilor cu mult umor si a dat vina pe faptul ca mancase prea mult in ziua respectiva. Atunci cand a vorbit serios despre acest subiect, a fost rezervata si a dat de inteles ca daca va fi sa fie, se va bucura, iar daca nu, va… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Oana Zavoranu este in culmea fericirii dupa ce și-a gasit pisica pe nume Riri. Ea a facut anunțul despre marea ei bucurie pe contul sau de pe un site de socializare. Oana Zavoranu, care in urma cu ceva timp a creat mare isterie dupa ce și-a donat hainele , a trecut prin momente cumplite in acest weekend.…

- Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa nasca al doilea copil. „Zana” se bucura de momentele frumoase petrecute in compania iubitului, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca isi doreste sa faca un copil cu iubitul consul. Vedeta nu a oferit…

- What’s Up și soția sa sunt in culmea fericirii. Artistul a dezvaluit ca Simina este insarcinata: „Te iubesc, soția mea mica, #viitoaremamica”, a scris artistul pe contul sau de Instagram.

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.

- Este fericire mare in familia lui Gabi Enache! Lena, sotia lui, a dat vestea cea mare pe retelele de socializare. Dupa ce a fost dat afara de la FCSB, dar si-a gasit alta echipa, tanarul fotbalist a decis sa ii faca un cadou de zeci de mii de euro mamei fiului sau.

- Andreea Hanca a nascut un baietel perfect sanatos, iar Sergiu Hanca, fotbalistul care evolueaza la FC Dinamo Bucuresti, este extraordinar de fericit. Citeste si CE SALARIU are Andreea Mantea. Vedeta incaseaza o SUMA URIASA Sergiu Hanca, unul dintre cei mai promitatori fotbalisti, la…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi s-au casatorit in luna martie a acestui an. In octombrie 2016 a venit pe lume fetița lor, Ella. Acum, Andreea a vorbit și despre cel de-al doilea copil. Pentru ca Ella a fost un copil dorit…

- Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, joi, dupa victoria din meciul cu FCSB, scor 3-0, ca le dedica acest succes sibienilor care s-au prezentat miercuri seara pentru a asista la partida, desi temperatura era foarte scazuta si ningea. "Le multumesc celor care au fost langa…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un baiețel, Edan. Vedeta și-a mai dori un copil, mai exact o fetița, insa fiul ei nici nu vrea sa auda de așa ceva. Se teme, mai mult ca sigur, ca nu va mai fi in […] The post Vica Blochina intenționeaza sa…

- Elena Basescu și Catalin Tomata vor avea o fetița. Fiica fostului președinte al Romaniei mai are doi copii, Sofia și Traian, din casnicia cu Syda. EBA este in luna a șasea, astfel ca, aceasta urmeaza sa nasca in luna iunie. Potrivit unor surse, Elena Basescu ar urma sa aduca pe lume o fetita. In urma…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- Andreea Berecleanu este foarte stricta atunci cand vine vorba despre regimul ei de viața. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, este una dintre cele mai frumose prezențe de pe micile ecrane. Este mereu admirata pentru felul in care arata. Andreea Berecleanu,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor fi in culmea fericirii și care se vor bucura de momente cu totul speciale alaturi de partenerul lor, astazi, de Valentine's Day. Tu te afli printre ele?

- BERBEC Nativii nascuți in berbec se grabesc deseori in relații și din aceasta cauza risca sa ramana singuri, insa nu este și cazul de Ziua Indragostiților. Acești nativi vor avea parte doar de clipe placute și pline de tandrețe. Deși sunt extrem de pretențioși, in general, acum nu va…

- Cunoscutul cantaret canadian Michael Buble si sotia sa, actrita argentiniana Luisiana Lopilato, au anuntat ca asteapta cel de-al treilea lor copil. Dupa perioada de cosmar prin care au trecut cand baiatul lor cel mare in varsta de 4 ani, Noah, a fost diagnosticat cu cancer la ficat, cei…

- Aceasta poveste a fost publicata de site-ul Perfect Media, nu știm cine a scris-o, dar ne-a emoționat profund, de aceea am dorit sa o citiți și voi. ,,— Alo, acesta este biroul lucrurilor pierdute? — a intrebat un glas de copil.— Da, micuțule. Ai pierdut ceva?— Am pierdut-o pe mama. Poate ați gasit-o…

- Fostul rector al Universitații Constantin Brancuși, acum profesor universitar, Dorel Chirițescu, se pregatește sa devina socru mic! Fiica cea mica a acestuia, Alexandra Chirițescu, a fost ceruta in casatorie de iubitul sau Horia Pacurar, un tanar din București. Fericitul eveniment a avut…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea.

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- DONATII… Copiii din Fastaci vor invata, din aceasta iarna, in conditii ceva mai bune decat pana acum. Nu, nu s-a deschis scoala care a “inghitit” trei milioane de euro si la care se “lucreaza” de 11 ani, ci au fost donate noi piese de mobilier pentru salile de clasa amenajate, culmea, in Dispensarul…

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Celebra cintareata Britney Spears traieste momente de neuitat, intrucit familia ei se va mari. Mai exact, ea va deveni matusa din nou. Dupa ce a trecut prin momente de cosmar la inceputul anului, in februarie, cind fiica ei Maddie a fost la un pas de a-si pierde viata intr-un accident teribil, cintareata…

- Sora artistei Delia a nascut o fetița perfect sanatoasa in a doua zi de Craciun. Soția afaceristului Razvan Munteanu a fost alaturi de sora ei, Oana Matache, pana in momentul in care a devenit mama, ba chiar a filmat intreaga operație de cezariana. Gina Matache, mama celor doua artiste, este…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- "Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana", a declarat Simona Gherghe, potrivit spynews.ro. Totuși, convinsa de faptul ca graba strica treaba, vedeta este precauta: "Acum asteptam sa ne mai revenim putin. Nu mai sunt foarte tanara pentru asta. Organismul are si el un ciclu si are nevoie…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil.

- Cunoscuta actrita americana Eva Longoria este însarcinata în patru luni cu primul sau copil, potrivit revistei 'Us Weekly', care citeaza un reprezentant al artistei de origine mexicana, relateaza miercuri EFE.

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Brigitte Nastase nu se simte deloc rasfatata de sotul ei, iar problemele din ei par sa fie din ce in ce mai serioase. Recent, bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca a primit un buchet imens de trandafiri, insa surpriza, nu sunt de la Ilie.

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…