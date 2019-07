Stiri pe aceeasi tema

- Seara cu numarul sapte a fost seara in care Eusebiu a stat pentru prima data in fata flacarilor aducatoare de vesti! Poate fi seara care ar putea pune punct relatiei de convenienta cu Teodora.

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca PNL și USR sunt dezinteresați de modificarile electorale privind votul in Diaspora, precizand ca aceștia ar fi trebuit sa participe la ședința de vineri a Biroului permanent al Senatului pentru aprobarea raportului pe proiectul in materie electorala, transmite…

- Fosta contabila a primariei Albeni susține ca Ionuț Stan ar fi vrut sa o pedepseasca dupa ce, miercuri, a dat declarații in presa locala. Potrivit Vioricai Baltarețu, primarul i-ar fi spus sa se ponteze cu 4 ore mai puțin pentru ziua de miercuri. Totul, dupa ce funcționara a facut noi…

- Ucraina a acuzat marti Rusia, in justitia internationala, de faptul ca ”neaga ceea ce stie intreaga lume” despre responsabilitatea Moscovei in razboiul cu separatisti prorusi in estul tarii, si ca nu a oprit ceea ce Kievul denunta drept ”acte de terorism”, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Rusia…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a afirmat, marti, ca este "destul de probabil" ca Iranul sa se afle in spatele actelor de sabotaj din Golful Persic, informeaza Mediafax.Citește și: Țara care a depașit Romania la numarul de emigrari: Peste 3 milioane de oameni au plecat in ultimii…

- Papa Francisc este un eretic care trebuie obligat sa renunte la practicile sale si, în caz contrar, trebuie îndepartat din fruntea Bisericii Catolice de proprii sai episcopi, conform unei scrisori deschise, publicate online, de catolici ultraconservatori,

- A inceput cel de-al cincilea sezon al reality show-ului ”Insula Iubirii”, iar printre concurenții care au venit sa-și testeze dragostea este Teodora, o tanara in varsta de 34 de ani, care formeaza un cuplu cu Eusebiu de mai bine de un an de zile.

- Amber Heard sustine, in noi documente depuse la o curte de justitie, ca Johnny Depp, care i-a fost sot timp de doi ani, a amenintat ca o va omori și ca se transforma intr-un „monstru” violent, din cauza drogurilor. Ea a cerut respingerea procesului intentat de actor pentru defaimare.