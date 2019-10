Antrenorul Eusebio Di Francesco a parasit conducerea tehnica a echipei Sampdoria, din cauza rezultatelor slabe inregistrate in Serie A potrivit news.ro

Dupa sapte etape, formatia din Genova ocupa locul 20, ultimul, cu trei puncte, dintr-o victorie.

Potrivit conducerii clubului Sampdoria, rezilierea contractului tehnicianului a fost facuta de comun acord. Di Francesco, 50 de ani, a reusit in 2017 sa ajunga cu AS Roma pana in semifinalele Ligii Campionilor.

El a fost dat afara de la Roma, in martie.

Potrivit presei italiene, Stefano Pioli sau Claudio Ranieri sunt favoriti…