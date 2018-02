Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Andas, Tiri si Feli s-au calificat in finala Eurovision Romania , dupa semifinala ce a avut loc duminica, la Salina Turda. Claudia Andas a primit 56 de puncte, pentru piesa "The One", iar Tiri, cu "Desert de sentimente", si Feli, cu "Buna de iubit", au obtinut cate 43 de puncte. Competitia a…

- EUROVISION ROMANIA 2018 LIVE VIDEO TVR: Euronews va avea echipa de filmare, duminica seara, la semifinala Eurovision Romania care va avea loc la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant. Acest spectacol marcheaza o premiera in istoria concursului international prin locul in care este organizat.…

- Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, a declarat, vineri, ca mai multe televiziuni din strainatate vor sa preia imagini de la acest spectacol. Din informatiile detinute de News.ro, Euronews va avea echipa de filmare la show. Ordinea de intrare in concurs a semifinalistilor din aceasta seara…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Cream a fost eliminata de la Exatlon Romania si se intoarce acasa la familia ei, si mai ales, la baietelul ei, Noah, in varsta de 5 ani, scrie wowbiz.ro. Plecarea ei din show a fost una diferita fata de cum se asteptau probabil fanii. Daca la Anda Adam s-a lasat cu lacrimi si multe imbratisari, la…

- Marius Copil s-a impus intr-o ora si sapte minute. In urma acestei victorii, Copil si-a asigurat un salt de 7 locuri in ierarhia ATP, de pe pozitia 93 pe 86. In runda urmatoare, Marius Copil il va intalni pe luxemburghezul Gilles Muller, locul 28 ATP si cap de serie 3. In cazul in care il va elimina…

- Elena Gheorghe si Ad Libitum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision Romania care va avea loc duminica, in Salina Turda, informeaza un comunicat al Televiziunii publice, transmis AGERPRES. Show-ul este transmis live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Televiziunea Romana realizeaza…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei. De luni, Romania are un nou „numar 2”, pe Irina Begu,…

- Un barbat din Florida, SUA, se afla in custodia poliției dupa ce a mers cu un cuțit la concertul Lanei Del Rey. Potrivit MTV, pe 2 februarie poliția din Orlando a primit informații potrivit caroraun barbat posta mesaje amenințatoare pe Facebook, care indicau ca ar putea planui sa o rapeasca pe artista.

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- La nivelul lunii noiembrie 2017, numarul somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Judetene de Ocuparea Fortei de Munca a fost de 14.827 persoane, din care 5729 (38,6 %) femei. Totodata, rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie a fost de 8,5 %, mica cu 1,3 puncte procentuale fata…

- Are 46 de ani si arata ca la 17! Thalia, preferata tuturor iubitorilor de telenovele, a stralucit, la propriu, la Gala de dinaintea Premiilor Grammy. Sotul ei a fost cel mai mandru barbat prezent la eveniment.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, castigatorul turneului Australian Open, s-a apropiat la 155 de puncte de liderul Rafael Nadal, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), publicat luni, dupa primul turneu de Mare Slem al anului. Croatul Marin Cilic, finalist la Melbourne,…

- Dupa ce a incasat 11 goluri in ultimele doua partide de campioant, Dijon isi propune sa se revanseze in aceasta seara in fata propriilor fani in meciul pe care il va sustine contra celor de la Rennes.A Inaintea duelului care va incepe la ora 21:45 si va fi in direct pe Digi Sport, Dijon se afla pe locul…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Cantareata australiana Kylie Minogue a acordat joi un interviu in care a spus ca s-a simtit "fragila" atunci cand a inceput sa lucreze la un nou album de studio, intitulat "Golden", la scurt timp dupa ce s-a despartit in februarie 2017 de logodnicul ei, actorul Joshua Sasse, informeaza Press Association.…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu a urcat 13 locuri si se afla pe pozitia a 44-a, cea mai buna clasare din cariera. Halep are un avans de 330 de puncte fata…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Sofia Vicoveanca a vorbit in exclusivitate pentru emisiunea "Rai da' Buni". Intr-o discuție sincera cu Mihai Morar, cantareața de muzica populara ii indeamna pe oameni sa ajute micuții și batranii aflați in nevoie.

- Academia Rapid, penalizata cu trei puncte! CSA Steaua, lider solitar in Liga a IV-a. Academia Rapid a ramas fara trei puncte in clasament, dupa ce a pierdut o partida la ”masa verde”. Concret, AMFB a decis sa-i penalizeze pe giuleșteni cu trei puncte, dupa ce Academia Rapid a folosit un jucator fara…

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- TEST. Cat de sanatos mananca familia ta? Raspunde la 10 intrebari și afla daca e cazul sa schimbi ceva in meniul zilnic sau nu. 1. Copiii tai aleg singuri alimentele pe care le mananca pe parcursul zilei? a. Numai cand sunt plecați la școala. 5p b. Nu. 0p c. Da. 10p 2. Copiii te ajuta sa pregatești…

- Victorie extrem de importanta obtinuta de Deportivo Alaves in ultimul meci al etapei a XIV-a din La Liga. Aflata pe ultimul loc inaintea acestei runde cu doar sase puncte castigate dupa 13 meciuri, Deportivo Alaves a reusit sa se impuna spectaculos cu scorul de 3-2 (0-0) pe terenul celor dela Girona.A

- La finalul turului din sezonul regular, HC Vaslui ocupa locul 11, insa intr-un clasament virtual al play-out-ului, se regasește pe loc de baraj. HC Vaslui a avut un tur de Liga Zimbrilor modest, cu patru victorii din 13 meciuri disputate, rezultate care o claseaza pe poziția a 11-a, la zece puncte distanța…

- Lupta incredibila la varful ierahiei in Ligue 1. Numai putin de trei formatii, Lyon, Monaco si Marseille, isi impart locul secund in clasament, toate avand 32 de puncte fiind despartite de golaveraj.A

- Bordeaux a invins la scor de neprezentare AS Saint-Etienne, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a XV-a din Ligue 1. Gratie succesului obtinut, gazdele au acumulat 20 de puncte, depasindu-i in clasament pe cei de la AS Saint-Etienne care au ramas cu 19 puncte.A

- Steaua conduce in Divizia A 1 la volei masculin. Tricolorul LMV Ploiești a invins la Zalau, pe terenul campioanei. Steaua a invins pe CSM București, in penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei masculin. In Sala ”Mihai Viteazul”, in meciul uvertura al rundei, Steaua a caștigat in minimum de manșe,…

- Celta Vigo, formatie clasata pe locul 13 in prima liga din Spania va primi in aceasta seara pe teren propriu, in deschiderea etapei a XIII-a vizita formatiei Leganes, echipa care se afla pelocul 8 cu 17 puncte. O victorie a gazdelor ar face ca cele doua echipe sa fie la egalitate de puncte dupa acest…

- Concordia A va primi astazi de la ora 18:00 la Chiajna vizita formatiei Astra Giurgiu intr-un meci care se va disputa an cadrul etapei a XVIII-a a Ligii I. Formatia „Comisarului” Ion Moldovan va incerca sa-si ia in fata astralilor revansa dupa eliminarea suferita in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei,…

- Aflata pe locul 3 in Bundesliga, Borussia Dortmund nu-si mai permite pasi gresiti in lupta pentru tilul de campioana in acest an.A Cu 20 de puncte in clasament dupa 11 runde, aflati la sase puncte de Bayern si doua de RB Leipzig, Borussia Dortmund va deschide etapa a XII-a in Bundesliga urmand a juca…