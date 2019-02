Eurovision Romania: ce va fi la semifinala de la Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa semifinalelor Selecției Naționale se incheie duminica, 10 februarie, la Arad, cu al doilea show al ediției din acest an Eurovision Romania. Daca la Iași, am aflat numele primilor șase finaliști ai...

- Primii sase finalisti Eurovision Romania 2019 au fost alesi dupa prima semifinala a Selectiei Nationale, care a avut loc duminica seara, la Iasi. Dintre acestia, doar unul a fost decis prin votul publicului.

- Seria semifinalelor Selecției Naționale debuteaza astazi, cu show-ul organizat la Sala Polivalenta din Iasi! Semifinala este transmisa live la TVR 1, TVR MOLDOVA, TVRi, TVR HD și pe TVR+ de la ora 21.00!

- Inca patru zile pana la prima semifinala Eurovision Romania, iar concurentii au aflat cum vor intra in concurs pe 27 ianuarie, pe scena Salii Polivalente din Iași. Telespectatorii TVR 1, TVR HD, TVR...

- In prima semifinala de la Eurovision Romania 2019 vor intra la duel 12 piese, dar numai 6 vor merge mai departe. Show-ul va avea loc la Iași. Sub sloganul „Implineste visul!“, artiștii ale caror piese au intrat in semifinala Eurovision Romania 2019 vor urca pe scena Salii Polivalente de la Iași in…

- Sub sloganul "Implineste visul!", seria selectiei nationale debuteaza la Sala Polivalenta din Iasi pe 27 ianuarie, cand vor fi stabiliti primii finalisti. Spectacolul Eurovision va continua la Arad pe 10 februarie, unde juriul si telespectatorii vor califica alte sase piese pentru finala, in decorul…

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision, care are loc anul acesta la Tel Aviv, va fi anuntat pe 17 februarie. Semifinalele Selectiei Nationale debuteaza la Iasi, in Sala Polivalenta, pe 27 ianuarie, cand vor fi anuntati primii finalisti ai concursului. Pe 10 februarie, la Arad, juriul si…

- Incep emotiile pentru concurentii Eurovision Song Contest! In mai putin de o luna, sub sloganul „Implineste visul!”seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza la Iasi, in Sala Polivalenta, pe 27 ianuarie 2019, cand vom afla primii finalisti ai concursului. Spectacolul Eurovision va continua la Arad,…